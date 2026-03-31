JEFFERIES stuft Dermapharm auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Dermapharm nach endgültigen Jahreszahlen des Pharmaherstellers auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der erwartungsgemäße Ausblick beinhalte für 2026 ein Umsatzwachstum von ein bis fünf Prozent sowie eine minimale Margenverbesserung, schrieb Fabian Piasta am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Entwicklung von Arkopharma dürfte kurzfristig der wichtigste Kurstreiber sein und könnte den Umsatz in Richtung oberes Ende der Unternehmenszielspanne treiben./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 42,40EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Dermapharm

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

