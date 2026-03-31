Sirma Group Holding startet großen Aktienrückkauf! (75 Zeichen)
Sirma Group Holding AD setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort: Am 30. März 2026 erwarb das Unternehmen 50.430 eigene Aktien an der Bulgarischen Börse – Sofia AD.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Sirma Group Holding AD (Emittent der Mitteilung)
- Rückkauf ausgeführt am 30. März 2026
- Rückkauf von 50.430 eigenen Aktien
- Durchschnittspreis je Aktie: 0,9811 EUR, Gesamtpreis: 49.478,90 EUR
- Rückkauf entspricht 0,085 % des Gesellschaftskapitals
- Transaktion an der Bulgarischen Börse – Sofia AD; erfolgt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 8. April 2025 und den Vorgaben der MAR bzw. der Delegierten Verordnung.
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