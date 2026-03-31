Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 31.03. - FTSE Athex 20 stark +2,67 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 22.735,72 PKT und steigt um +1,29 %.
Top-Werte: Deutsche Bank +2,61 %, Rheinmetall +2,58 %, Zalando +2,52 %
Flop-Werte: BASF -0,51 %, BMW +0,28 %, Symrise +0,42 %
Der MDAX steht bei 28.004,21 PKT und gewinnt bisher +1,17 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +6,57 %, AUTO1 Group +3,99 %, Bechtle +3,81 %
Flop-Werte: FUCHS Pref -2,41 %, RTL Group -0,61 %, AIXTRON -0,26 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:47) bei 3.403,15 PKT und steigt um +0,95 %.
Top-Werte: Nagarro +4,83 %, Bechtle +3,81 %, Jenoptik +3,66 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -1,76 %, Ottobock -0,48 %, Elmos Semiconductor -0,36 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.580,80 PKT und gewinnt bisher +1,22 %.
Top-Werte: Banco Santander +2,94 %, Deutsche Bank +2,61 %, Rheinmetall +2,58 %
Flop-Werte: ENI -0,70 %, BASF -0,51 %, TotalEnergies -0,28 %
Der ATX bewegt sich bei 5.312,50 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: PORR +2,96 %, CA-Immobilien-Anlagen +2,66 %, STRABAG +2,40 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,27 %, Lenzing -1,98 %, Andritz -1,82 %
Der SMI bewegt sich bei 12.822,81 PKT und steigt um +1,28 %.
Top-Werte: UBS Group +3,97 %, Nestle +2,00 %, Swiss Re +1,94 %
Flop-Werte: Holcim +0,45 %, Alcon +0,48 %, Givaudan +0,48 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:23) bei 7.824,96 PKT und steigt um +1,04 %.
Top-Werte: Capgemini +4,17 %, Societe Generale +2,36 %, Veolia Environnement +2,33 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -0,42 %, TotalEnergies -0,28 %, Hermes International -0,05 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.912,84 PKT und steigt um +1,28 %.
Top-Werte: SKF (B) +2,94 %, Sandvik +2,85 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,05 %
Flop-Werte: Alfa Laval +0,56 %, Volvo Registered (B) +0,78 %, Getinge (B) +0,81 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.990,00 PKT und steigt um +2,67 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,31 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,17 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,98 %
Flop-Werte: Jumbo -1,83 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,36 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,03 %
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