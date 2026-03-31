Neue Preisregel an Tankstellen ab morgen
- Tankstellen dürfen Preise nur einmal täglich
- Erhöhungen nur täglich um 12 Uhr gesetzlich erlaubt
- Verstöße bis 100000 Euro Geldbuße möglich
BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem Osterreiseverkehr tritt morgen die neue Preisregel für Tankstellen in Kraft. Tankstellen dürfen ihre Preise dann nur noch einmal täglich erhöhen, und zwar um 12.00 Uhr. Das entsprechende Gesetz wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft, also an diesem Mittwoch.
Das Bundeswirtschaftsministerium hatte zuvor mitgeteilt, die neue Regelung solle am 1. April in Kraft treten.
Ziel ist es, stärkere Preisschwankungen zu begrenzen und für mehr Transparenz zu sorgen. Vorbild ist eine ähnliche Regel in Österreich. Preissenkungen sind immer möglich. Wegen des Iran-Kriegs sind die Spritpreise deutlich gestiegen. Ob die neue Regelung preisdämpfend wirkt, ist umstritten.
Verstöße gegen die neue Regel können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Teil des "Kraftstoffmaßnahmenpakets" ist auch eine Verschärfung des Kartellrechts. Das Bundeskartellamt bekommt mehr Befugnisse gegen überhöhte Preise./hoe/DP/nas
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Der Iran Krieg war und ist absolut unnötig . Er ist einzig und allein Trumps Schuld und die derjenigen die dämlich genug waren ihn zu wählen .
Ich glaube dass Trump nur auf Zeit spielt. Der Iran hat die Bedingungen klar kommuniziert aber die USA wird diese niemals erfüllen können und wollen. Der Iran ist in der besseren strategischen Positionierung meiner Meinung nach.