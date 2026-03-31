BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das Wartungsgeschäft der Lkw-Hersteller mache ein Viertel des Umsatzes aus, aber 35 Prozent und mehr der operativen Ergebnisse (Ebit), schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In Abwärtszyklen bei der Zahl der Neufahrzeuge betrage der Ebit-Anteil des Wartungsgeschäfts sogar mehr als die Hälfte./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 41,30EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

