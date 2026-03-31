UBS stuft Traton auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Wegen des Kriegs im Nahen Osten stünden für die Lkw-Hersteller zwischen 22 und 38 Prozent der Ergebnisse im laufenden Jahr auf der Kippe, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Volvo seien die diesbezüglichen Risiken in Relation zu den jüngsten Kursverlusten am meisten eingepreist. Seit dem Beginn des Konflikts hätten Investoren Daimler Truck gegenüber Traton und Volvo vorgezogen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT
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Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 30,22EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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