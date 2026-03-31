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    UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'

    UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wegen des Kriegs im Nahen Osten stünden für die Lkw-Hersteller zwischen 22 und 38 Prozent der Ergebnisse im laufenden Jahr auf der Kippe, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Volvo seien die diesbezüglichen Risiken in Relation zu den jüngsten Kursverlusten am meisten eingepreist. Seit dem Beginn des Konflikts hätten Investoren Daimler Truck gegenüber Traton und Volvo vorgezogen./bek/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 21:05 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 41,30EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Hemal Bhundia
    Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00, was eine Steigerung von +8,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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