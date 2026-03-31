Diese wachstumsstarke KI-Perle bietet jetzt nochmal eine starke Einstiegschance!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – UiPath

Der Abverkauf in der KI- und Software-Branche wurde in den vergangenen Wochen noch durch den Iran-Krieg verstärkt. Vor allem infrastrukturabhängige KI-Werte sind unter Druck geraten, da durch die stark gestiegenen Energiekosten einerseits der Auf- und Ausbau von Rechenzentren, andererseits aber auch der Betrieb erheblich mehr kosten. Dadurch stellt sich die ohnehin offene Profitabilitätsfrage noch dringender, was die Unternehmensbewertungen belastet.

Für Software-Aktien ohne hohe Infrastrukturabhängigkeit könnte die gegenwärtige Krisensituation sogar eine Chance sein. Der geringe Kapitalaufwand der Geschäftsmodelle könnte zu erhöhter Attraktivität und dem Ruf als sicherer Hafen innerhalb der Technologiebranche führen – eine Chance nicht zuletzt auch für die schwer angeschlagene SAP-Aktie.

Darum könnte UiPath von der Krise profitieren

In besonderem Maße tut sich nach empfindlichen Kursverlusten in den vergangenen Wochen der rumänische und inzwischen an der US-Technologiebörse gehandelte Automatisierungsspezialist UiPath hervor. Das Unternehmen entwickelt KI-Agenten nach Kundenwunsch, um bestimmte Aufgaben und Aufgabenbereiche autonom bearbeiten zu können.

Damit sind sie nicht nur anpassungsfähiger als die LLM-basierten Chatbots von Alphabet, Anthropic und Microsoft, sondern auch kostengünstiger im Betrieb, der entweder auf den Servern der Kunden oder bei externen Dienstleistern stattfindet, was das Geschäftsmodell von UiPath besonders "capital light" macht und dadurch für eine hohe Resilienz gegen die zuletzt stark verschlechterten Finanzierungsbedingungen in Folge der gestiegenen Anleiherenditen sorgt. Auch die Bewertung ist inzwischen wieder hochattraktiv. Das macht die Aktie, für die im Chart eine antizyklische Einstiegschance vorliegt, jetzt zu einem Kauf.

UiPath Chartsignale

Volatiler Seitwärtstrend: UiPath handelte in den vergangenen 12 Monaten zwischen 10 und 20 US-Dollar überwiegend seitwärts mit hoher Volatilität.

UiPath handelte in den vergangenen 12 Monaten zwischen 10 und 20 US-Dollar überwiegend seitwärts mit hoher Volatilität. Kurzfristiger Abwärtstrend: In den vergangenen Wochen ist es zu einem breiten Abwärtstrendkanal mit hoher Verkaufsdynamik gekommen.

In den vergangenen Wochen ist es zu einem breiten Abwärtstrendkanal mit hoher Verkaufsdynamik gekommen. Bullishe Divergenzen: Im Relative-Stärke-Index liegt eine Diskrepanz zur Kursentwicklung vor. Das deutet auf ein mögliches Ende der Korrektur hin.

Im Relative-Stärke-Index liegt eine Diskrepanz zur Kursentwicklung vor. Das deutet auf ein mögliches Ende der Korrektur hin. Chance auf Gegenbewegung: Zur Unterseite besteht zwar noch etwas Abwärtspotenzial, doch die Aktie könnte eine Erholung schon jetzt starten.

UiPath: Software-Krise als Kurschance?

Bislang ist die Börsenhistorie des Unternehmens alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen wurde auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes 2021 zu einem viel zu hohen Preis an die Börse gebracht. Gegenüber dem IPO-Preis von 56 US-Dollar hat das Papier zeitweise über 80 Prozent an Wert verloren – das Unternehmen konnte die zum Börsenstart hohen Wachstumserwartungen lange nicht erfüllen.

In den vergangenen Jahren bewegte sich die Aktie daher vorwiegend seitwärts. Das war auch im vergangenen Jahr der Fall, wobei es im Spätherbst zu einer bemerkenswerten Rallye gekommen ist, die nicht zuletzt durch Privatanlegerinnen und -anlegern getragen wurde, nachdem UiPath auch in reichweitenstarken Subreddits wie r/wallstreetbets viel Aufmerksamkeit erfahren hatte.

Trotz zahlreicher Verkaufssignale ...

Seit dem Mehrjahreshoch bei 19,84 US-Dollar – eigentlich ein starkes technisches Kaufsignal – befindet sich das Papier im Rückwärtsgang. Die Unternehmensbewertung war der tatsächlichen Geschäftsentwicklung zeitweise vorausgeeilt, außerdem war die Aktie mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) überkauft, während der Trendstärkeindikator MACD für bearishe Divergenzen und damit ein Trendwendesignal gesorgt hatte.

Dadurch ist es neben dem Unterschreiten zahlreicher Unterstützungen auch zu einem Death Cross und damit einem weiteren Verkaufssignal gekommen. Auf Kaufinteresse stieß UiPath erst im Bereich von 10 US-Dollar und damit einem Niveau in der Nähe der 52-Wochen-Tiefs.

... Aktie jetzt mit Chance auf Gegenbewegung

Zwar scheiterte der jüngste Erholungsversuch an der Kreuzung aus 50-Tage- und Abwärtstrendlinie, was zu neuen Verlusten führte. Doch die Chance auf eine nachhaltige Erholung ist noch immer gegeben, nachdem der RSI trotz des zuletzt schwachen Trends einen Aufwärtstrend etablieren konnte, um den Bereich großer technischer Schwäche zu verlassen.

Der MACD ist zwar wieder unter die Nulllinie gefallen, allerdings genügen bereits ein oder zwei starke Handelstage, um mit einem Vorzeichenwechsel wieder einen neuen (kurzfristige) Aufwärtstrend anzuzeigen, der in einen erneuten Angriff auf die Abwärtstrendoberkante münden könnte.

Dieses Szenario dürfte für Kurse oberhalb von 10 US-Dollar aktiv bleiben, während Kurse darunter für neue Verkaufssignal sorgen würden. Zur Oberseite liegen prozyklische Kaufsignale wieder oberhalb von 12 US-Dollar beziehungsweise der 200-Tage-Linie bei 13,32 US-Dollar vor.

So günstig gibt es KI-Fantasie fast nirgendwo

Auf dem aktuellen Kursniveau hat UiPath aus Bewertungsperspektive einiges zu bieten. Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 13,4 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 20,6 und ist für ein Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich als günstig anzusehen. Dieser Eindruck wird durch ein äußerst attraktives Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,43 abgerundet. In der Fundamentalanalyse gilt alles unter 1 bereits als günstig. Hier liegt das Branchenmittel gegenwärtig bei 1,24.

Bei der Profitabilität hat UiPath in den zurückliegenden Jahren große Fortschritte gemacht, sodass auch unter Berücksichtigung von Aktienvergütungen inzwischen ein Nettogewinn eingefahren wird. Eine große Stärke ist außerdem die Cash-Conversion. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern einen freien Cashflow von knapp 474 Millionen US-Dollar. Das erlaubte umfangreiche Aktienrückkäufe, ohne die Cash-Reserve antasten zu müssen. Das Nettovermögen liegt aktuell bei 1,6 Milliarden US-Dollar und beträgt damit 28,5 Prozent des Börsenwertes. Das operative Geschäft ist also noch günstiger zu haben, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

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Kaum Kaufempfehlung, aber trotzdem erhebliches Potenzial

Mit Blick auf die Einschätzungen der Wall-Street-Expertinnen und -Experten ergibt sich eine interessante Ausgangslage. Einerseits ist das Papier mit überwältigender Mehrheit zum Halten empfohlen, andererseits wird UiPath ein beträchtliches Aufwärtspotenzial bescheinigt.

Von gegenwärtig 20 Einschätzungen zur Aktie raten 16 zum Halten der Anteile, immerhin 3 Research-Teams können sich zu einer Empfehlung zu Kaufen oder Übergewichten durchringen, während einmal das Reduzieren beziehungsweise Untergewichten von Positionen angeraten ist.

Im Mittel wird ein fairer Wert von 13,80 US-Dollar genannt, was gegenüber dem Schlusskurs vom Montag ein Aufwärtspotenzial von knapp 27,0 Prozent impliziert. Selbst das niedrigste Kursziel von 12,00 US-Dollar sieht die Aktie vor einem Anstieg im zweistelligen Prozentbereich, während die optimistischste Stimme ein Kursziel von 17 US-Dollar nennt. Das wäre gleichbedeutend mit einer Rückkehr auf das Kursniveau aus dem Januar.

UiPath auf einen Blick

ISIN: US90364P1057

US90364P1057 Marktkapitalisierung: 5,6 Milliarden US-Dollar

5,6 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 13,6

13,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten Fairer Wert (laut Konsens): 13,80 US-Dollar

13,80 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +27,0 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Da der Chart für eine antizyklische Einstiegschance spricht, die Unternehmensbewertung nach der jüngsten Korrektur hochattraktiv ist und selbst die nur verhalten optimistischen Analystinnen und Analysten UiPath erhebliches Aufwärtspotenzial bescheinigen, besteht jetzt eine Kaufgelegenheit.

Anlegerinnen und Anleger, welche das erhebliche Potenzial des KI- und Automatisierungsspezialisten bestmöglich nutzen möchten, können anstatt der Aktie auch auf den Call-Optionsschein JZ9YGQ setzen. Dieser ist mit einem Basispreis von 10,50 US-Dollar und einer Laufzeit bis September ausgestattet. Dadurch ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 2,3 bei einem gleichzeitig überschaubaren Ausfallrisiko, da die Position bereits im Geld gestartet wird. Auf hohe Ertragschancen muss dennoch nicht verzichtet werden, wie der Blick in das Auszahlungsprofil zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 10,50 US-Dollar notieren, verfällt JZ9YGQ wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn UiPath nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die bei 10 US-Dollar verlaufende Unterstützungslinie gefallen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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