VW Vz.-Discount-Puts mit bearishen Seitwärtschancen

Wer die Markteinschätzung vertritt, dass sich der Aktienkurs in den nächsten Monaten zwar wieder etwas erholen könnte, aber das Erholungspotenzial begrenzt sein wird, könnte einen Blick auf Discount-Puts werfen. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie sogar bei einem Kursanstieg des Aktienkurses Chancen auf positive Rendite.

Nachdem die VW Vz. (ISIN: DE0007664039) noch am Ende des Vorjahres mit nahezu 110 Euro am Jahreshoch notiert hatte, wird sie nach dem kräftigen Kursrückgang der vergangenen Wochen mit 86,70 Euro derzeit in der Nähe ihres 12-Monatstiefs vom 8.4.25 bei 81,68 Euro gehandelt. Zuletzt bestätigten die Experten von Bernstein Research wegen der sich durch die steigenden Ölpreise verändernden Nachfrage der globalen Autobranche, von der vor allem chinesische Marken profitieren könnten, mit einem Kursziel von 100 Euro ihre „Market-Perform“-Einstufung für die VW Vz.-Aktie.

Discount-Put mit Floor bei 90 Euro

Der BNP Paribas-Discount-Put-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Floor bei 90 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 19.6.26, ISIN: DE000PJ8BFV7, wurde beim Aktienkurs von 86,70 Euro mit 0,84 – 0,85 Euro gehandelt. Wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag auf oder unterhalb des Floors von 90 Euro befindet, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen Basispreis und Floor unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, im konkreten Fall mit (100 – 90)x0,1 = 1,00 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put in drei Monaten bei einem bis zu einem 3,81-prozentigen Kursanstieg auf 90 Euro die Chance auf einen Ertrag von 17,65 Prozent. Notiert die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Floors, so wird der dann aktuelle Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei einem Aktienkurs 95 Euro wird der Schein mit 0,50 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 100 Euro wird der Schein nahezu wertlos ausgebucht.

Discount-Put mit Floor bei 90 Euro und längere Laufzeit

Mit einem Schein mit den gleichen Austattungsmerkmalen und längerer Laufzeit lassen sich die Renditechancen und das Risiko deutlich erhöhen. Der BNP Paribas-Discount-Put mit Basispreis bei 100 Euro, Floor bei 90 Euro, BV 18.12.26, ISIN: DE000PJ8BF16, wurde beim genannten Aktienkurs mit 0,75 – 0,76 Euro taxiert. Da auch dieser Schein am Ende mit 1 Euro zurückbezahlt wird, wenn der VW Vz.-Kurs am Bewertungstag unterhalb des Floors bei 90 Euro notiert, ermöglicht er in den nächsten neun Monaten einen Gewinn in Höhe von 31,57 Prozent (=48 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.