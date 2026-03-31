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    Redcare auf Erholungsrally - Metzler verweist auf Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erholung von Redcare-Aktien setzt sich fort
    • Metzler nennt Zuzahlungspläne als Kurstreiber
    • DocMorris Aktien in Zürich legen nur leicht zu
    AKTIEN IM FOKUS - Redcare auf Erholungsrally - Metzler verweist auf Reformen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag schwungvoll eingeleitete Erholung bei Redcare Pharmacy hat sich am Dienstag fortgesetzt. Im frühen Xetra-Handel knüpften die Titel der Online-Apotheke mit einem Anstieg um 4,6 Prozent an ihre fast achtprozentigen Gewinne vom Montag an, die nach einem anfangs noch erreichten Tief seit 2019 zustande kamen. Das Bankhaus Metzler begründet die Erholung mit Reformvorschlägen für das deutsche Krankenkassen-System.

    Eine Expertenkommission hatte insgesamt 66 Vorschläge vorgelegt, über die jetzt weiter beraten wird. Für Redcare sieht der Metzler-Analyst Felix Dennl vor allem einen Kurstreiber in dem Vorschlag, die Zuzahlung von gesetzlich Versicherten zu verschreibungspflichtigen Medikamenten zu erhöhen. Der Experte glaubt, dass höhere Zuzahlungen die Verbraucher dazu veranlassen könnten, von stationären Apotheken zu preisgünstigeren Versandapotheken zu wechseln. Vor diesem Hintergrund ziehen auch die Aktien von DocMorris in Zürich etwas an, am Dienstag jedoch weniger deutlich um 1,6 Prozent./tih/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 4,811 auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +9,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -43,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 726,83 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +109,16 %/+323,97 % bedeutet.




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