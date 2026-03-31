Deutschland
Zahl der Arbeitslosen sinkt im März um knapp 50.000
Für Sie zusammengefasst
- Arbeitslose im März um 49.000 Personen gesunken
- 3,021 Millionen bleiben oberhalb der Drei-Millionen-Marke
- Jahresplus 54.000 Arbeitslose und Quote 6,4 Prozent
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März im Vergleich zum Vormonat zwar um 49.000 gesunken, bleibt mit 3,021 Millionen aber oberhalb der Drei-Millionen-Marke. Im Vergleich zum selben Zeitpunkt des Vorjahres bedeute das ein Plus von 54.000 Arbeitslosen, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank im März gemessen am Februar um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent./dm/DP/jha
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