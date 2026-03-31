    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    electrovac AG plant Börsengang für Wachstum in Safety & Aerospace

    Mit einem geplanten Börsengang im Prime Standard will die electrovac AG ihr Wachstum beschleunigen und ihre führende GTMS-Technologie weltweit skalieren.

    electrovac AG plant Börsengang für Wachstum in Safety & Aerospace
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • electrovac AG plant einen Börsengang (IPO) mit Neu- und Altaktien; Ziel ist die Zulassung zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Börse voraussichtlich im Q2 2026.
    • Aus Emission neuer Aktien wird ein Nettoerlös von rund EUR 30 Mio. angestrebt; Mittel sollen vor allem in den Ausbau internationaler Produktionskapazitäten fließen (Erweiterung Thailand, lokale Produktion in China, Zugang zu Lizenzen/Anlagen in den USA).
    • Kerntechnologie: GTMS (Glas‑Metall‑Versiegelung) für hermetische Gehäuse zum Schutz sicherheitskritischer Elektronik, vorrangig für Personal Safety (z. B. Airbag‑Zünder) und Aerospace & Defense.
    • Starkes Finanzprofil: Geschäftsjahr 2024/25: Umsatz EUR 98,2 Mio. (+12%) und EBIT EUR 9,1 Mio. (+106%); Neunmonatszahlen 2025/26: Umsatz EUR 85,9 Mio. und EBIT EUR 10,5 Mio. (EBIT‑Marge 12,2%).
    • Marktposition & Eintrittsbarrieren: Rund 27% Marktanteil im Kerngeschäft (Managementschätzung); EN9100‑Zertifizierung und Nadcap‑Akkreditierung sowie vertikale Fertigungskapazitäten schaffen hohe Wettbewerbsbarrieren.
    • Unternehmen auf einen Blick: ca. 550 Mitarbeitende an vier Produktionsstandorten (Deutschland, Österreich, Thailand), >250 Kunden weltweit; drei langjährige Industrieinvestoren sollen nach dem IPO Mehrheitsanteile behalten.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    electrovac AG plant Börsengang für Wachstum in Safety & Aerospace Mit einem geplanten Börsengang im Prime Standard will die electrovac AG ihr Wachstum beschleunigen und ihre führende GTMS-Technologie weltweit skalieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     