21 0 Kommentare electrovac AG plant Börsengang für Wachstum in Safety & Aerospace

Mit einem geplanten Börsengang im Prime Standard will die electrovac AG ihr Wachstum beschleunigen und ihre führende GTMS-Technologie weltweit skalieren.

electrovac AG plant einen Börsengang (IPO) mit Neu- und Altaktien; Ziel ist die Zulassung zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Börse voraussichtlich im Q2 2026.

Aus Emission neuer Aktien wird ein Nettoerlös von rund EUR 30 Mio. angestrebt; Mittel sollen vor allem in den Ausbau internationaler Produktionskapazitäten fließen (Erweiterung Thailand, lokale Produktion in China, Zugang zu Lizenzen/Anlagen in den USA).

Kerntechnologie: GTMS (Glas‑Metall‑Versiegelung) für hermetische Gehäuse zum Schutz sicherheitskritischer Elektronik, vorrangig für Personal Safety (z. B. Airbag‑Zünder) und Aerospace & Defense.

Starkes Finanzprofil: Geschäftsjahr 2024/25: Umsatz EUR 98,2 Mio. (+12%) und EBIT EUR 9,1 Mio. (+106%); Neunmonatszahlen 2025/26: Umsatz EUR 85,9 Mio. und EBIT EUR 10,5 Mio. (EBIT‑Marge 12,2%).

Marktposition & Eintrittsbarrieren: Rund 27% Marktanteil im Kerngeschäft (Managementschätzung); EN9100‑Zertifizierung und Nadcap‑Akkreditierung sowie vertikale Fertigungskapazitäten schaffen hohe Wettbewerbsbarrieren.

Unternehmen auf einen Blick: ca. 550 Mitarbeitende an vier Produktionsstandorten (Deutschland, Österreich, Thailand), >250 Kunden weltweit; drei langjährige Industrieinvestoren sollen nach dem IPO Mehrheitsanteile behalten.





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