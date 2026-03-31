RWE mit großen Wachstumsplänen in den USA

Mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm und einer stärkeren Expansion in den USA will der Energiekonzern RWE (DE0007037129) seine Erträge in den kommenden Jahren deutlich steigern. Laut einer Mitteilung vom 12.3. plant RWE bis 2031 Nettoinvestitionen von rund 35 Mrd. Euro, um sein Erzeugungsportfolio auszubauen und neue Geschäftsfelder zu erschließen: Die Hälfte davon, rund 17 Mrd. Euro, sollen nach Nordamerika fließen. Neben dem Ausbau erneuerbarer Energien setzt der Konzern dort verstärkt auf flexible Gaskraftwerke, um die steigende Stromnachfrage, etwa durch Rechenzentren, zu bedienen. Operativ blickt RWE nach einem leichten Ergebnisrückgang optimistisch nach vorn. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein EBITDA zwischen 5,2 und 5,8 Mrd. Euro (2025: 5 Mrd. Euro). Parallel dazu sollen die Dividenden weiter steigen – für 2025 und 2026 um ca. 10 Prozent.

Beim Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MN3Z9B9 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap bei 55 Euro und dem Preis von 50,30 Euro eine Renditechance von 4,70 Euro oder 19,7 Prozent p.a. Barausgleich auch dann, wenn die Aktie am 18.9.26 unter dem Cap schließt.

Bonus-Strategie mit 25,4 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der SG mit der ISIN DE000FD6NGB4 zahlt den Höchstbetrag von 60 Euro, wenn die Barriere von 42 Euro bis zum 18.9.26 niemals verletzt wird. Beim Preis von 55,60 sind 4,40 Euro oder 16,1 Prozent p.a. Rendite drin. Attraktiv: Das Zertifikat ist derzeit 1,5 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld). Aktienlieferung im negativen Szenario.

Einkommensstrategie mit Kupon von 12 Prozent p.a. (März)

Die Aktienanleihe der HSBC mit der ISIN DE000HM2JRE9 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie einen Zins von 12 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 12,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.3.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 55 Euro handelt. Ansonsten erhalten Anleger 18 Aktien (= 1.000 Euro / 55 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: RWE setzt in großem Stil auf die USA und die steigende Energienachfrage durch KI-Rechenzentren und baut zugleich das Stromerzeugungsportfolio aus Erneuerbaren in Europa weiter aus. Wer in der Nähe des Allzeithochs bereits bei einer Seitwärtsbewegung zweistellige Jahresrenditen realisieren will, kann sich mit Zertifikaten defensiv auf einen der Top-Energieversorger Europas positionieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de