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    PATRIZIA feiert 20 Jahre an der Frankfurter Börse! ?

    Seit 20 Jahren an der Börse, heute globaler Player: PATRIZIA verbindet starkes Wachstum, Megatrend-Investments und soziales Engagement zu einer Erfolgsgeschichte.

    PATRIZIA feiert 20 Jahre an der Frankfurter Börse! ?
    Foto: PATRIZIA SE
    • PATRIZIA feiert 20 Jahre Börsennotierung an der Frankfurter Börse und hat seitdem das Eigenkapital auf 1,2 Mrd. EUR versechsfacht.
    • Seit dem Börsengang im Jahr 2006 wurden über 300 Mio. EUR an Aktionäre zurückgeführt, die Dividende wurde achtmal in Folge erhöht.
    • Das Unternehmen verwaltet rund 56 Mrd. EUR Assets under Management und ist an 26 Standorten weltweit vertreten.
    • PATRIZIA ist ein Pionier bei Immobilien-Börsengängen in Deutschland und gehört zu den größten unabhängigen Real Asset Investmentmanagern in Europa.
    • Das Unternehmen setzt auf Investitionen, die an den DUEL-Megatrends Digitalisierung, Urbanisierung, Energie- und Living-Transition ausgerichtet sind.
    • Seit 1992 engagiert sich PATRIZIA in sozialen Projekten, insbesondere durch die PATRIZIA Foundation, die weltweit Hunderttausenden von Kindern geholfen hat.

    Der nächste wichtige Termin, PATRIZIA SE | 3M 2026 Quartalsmitteilung, bei PATRIZIA ist am 11.05.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.479,77PKT (+0,83 %).






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