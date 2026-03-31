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    Seitwärtsstrategien

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    DHL Group steigert Profitabilität

    Mit Discount-, Bonus- und Aktienanleihe-Zertifikaten auf DHL Group können Anleger bereits bei seitwärts tendierenden Kursen attraktive Renditen erzielen und Sicherheitspuffer nutzen.

    Der Logistikkonzern DHL Group (DE0005552004) hat im Geschäftsjahr 2025 trotz rückläufiger Umsätze seine Profitabilität gesteigert. Wie am 5.3. gemeldet wurde, sank der Konzernumsatz u.a. infolge von Währungseffekten und schwächeren Volumina (insbesondere im USA-Geschäft) um 1,6 Prozent auf 82,9 Mrd. Euro. Belastend wirkte die US-Zollpolitik, die den internationalen Handel dämpfte. Es gelang dem Unternehmen, durch ein Effizienzprogramm gegenzusteuern; durch Kapazitätsmanagement und Kostenverbesserungen wurde die Marge auf 7,4 Prozent angehoben. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 3,7 Prozent auf 6,1 Mrd. Euro zu und übertraf die Analystenschätzungen Auch der freie Cashflow und das Ergebnis je Aktie stiegen, daher soll die Dividende leicht auf 1,90 Euro steigen. Für 2026 wird trotz geopolitischer Unsicherheiten ein operatives Ergebnis von über 6,2 Mrd. Euro erwartet.

    Discount-Strategie mit 13,8 Prozent Puffer (September) 

    Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PJ79P68 erzielt beim Kaufpreis von 37,70 Euro eine maximale Rendite von 3,30 Euro oder 19,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.9.26 mindestens auf Höhe des Caps von 41 Euro schließt. Alternativ gibt’s eine Aktie. 

    Bonus-Strategie mit 20 Prozent Puffer (September) 

    Sofern die Aktie bis zum 18.9.26 nie die Barriere bei 35 Euro verletzt, erhalten Anleger beim Bonus-Cap-Zertifikat der SG (DE000FA1YJM6) den Bonus- und Höchstbetrag von 48 Euro. Beim Preis von 42,60 Euro (attraktives Abgeld von 2,5 Prozent!) errechnet sich eine Renditechance von 5,40 Euro oder 25,9 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt die Lieferung einer Aktie.  

    Einkommensstrategie mit 10,25 Prozent Kupon p.a. und 8,5 Prozent Puffer (Januar) 

    Die Aktienanleihe der HSBC mit der ISIN DE000HT9PBW0 zahlt einen festen Kupon von 10,25 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 12,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 14.01.27 über dem Basispreis von 40 notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 25 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 40 Euro). 

    ZertifikateReport-Fazit: Die DHL Group sieht sich trotz geopolitischer Unsicherheiten auf Kurs und investiert gezielt in Wachstumsmärkte und -sektoren, wie etwa Speziallogistik im Pharmasektor, E-Commerce und Schwellenländer. Wer bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie interessante Renditen erzielen und sich gegen moderate Rücksetzer schützen will, kann auf Zertifikate setzen. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von DHL Group Aktien oder von Anlageprodukten auf DHL Group Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien DHL Group steigert Profitabilität Die DHL Group (Deutsche Post) sieht sich auf Kurs für 2026 - wer sich angesichts geopolitischer Unsicherheiten lieber mit Sicherheitspuffer im Profiteur des E-Commerce engagiert, kann mit den Zertifikaten interessante Seitwärtsrenditen erzielen.
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