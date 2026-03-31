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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Diageo auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 1650 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Research stuft Diageo auf Buy hoch
    • Kursziel gesenkt von 1790 auf 1650 Pence im Bericht
    • EPS unter Konsens 2026 schwache Profitabilität
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Diageo auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 1650 Pence
    Foto: bizoo_n - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Diageo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1790 auf 1650 Pence gesenkt. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre lägen unter den Konsensprognosen und beinhalteten für 2026 eine enttäuschende Profitabilität sowie für 2027 eine Korrektur, schrieb Mitch Collett in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies erscheine aber schon eingepreist, und zum neuen Kursziel habe die Aktie 20 Prozent Luft nach oben./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

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    Diageo

    +1,86 %
    +2,16 %
    -12,53 %
    -10,63 %
    -33,20 %
    -60,19 %
    -54,19 %
    -33,58 %
    +206,22 %
    ISIN:GB0002374006WKN:851247

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 16,45 auf Tradegate (31. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 36,58 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8308. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,900GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 23,000GBP was eine Bandbreite von -2,74 %/+39,82 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 1650 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1650,00£, was eine Steigerung von +11434,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
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