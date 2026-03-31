Deutsche Bank hebt Diageo auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 1650 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 16,45 auf Tradegate (31. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 36,58 Mrd..

Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8308. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,900GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 23,000GBP was eine Bandbreite von -2,74 %/+39,82 % bedeutet.