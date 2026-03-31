ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Diageo auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 1650 Pence
- Deutsche Bank Research stuft Diageo auf Buy hoch
- Kursziel gesenkt von 1790 auf 1650 Pence im Bericht
- EPS unter Konsens 2026 schwache Profitabilität
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Diageo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 1790 auf 1650 Pence gesenkt. Seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die beiden kommenden Jahre lägen unter den Konsensprognosen und beinhalteten für 2026 eine enttäuschende Profitabilität sowie für 2027 eine Korrektur, schrieb Mitch Collett in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies erscheine aber schon eingepreist, und zum neuen Kursziel habe die Aktie 20 Prozent Luft nach oben./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 16,45 auf Tradegate (31. März 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 36,58 Mrd..
Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8308. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,900GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 23,000GBP was eine Bandbreite von -2,74 %/+39,82 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 1650 Euro
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Community Beiträge zu Diageo - 851247 - GB0002374006
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habe auch angefangen Diageo zu kaufen....im Gegensatz zu BF, Pernod und auch Campari ist die Verschuldung schon deutlich üppiger (EK-Quote).
Schon übel was da heute abgeht. Da wurden viele Unternehmen mit in Sippenhaft genommen.
Ob der Artikel in der FT heute ursaechlich fuer die Kursverluste gewesen ist? Ich weiss es nicht. Dass die Whisky Produktion bei vielen Herstellern reduziert wird ist seit einiger Zeit bekannt und duerfte eingepreist sein.