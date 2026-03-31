Bitmine tätigt größten Ethereum-Kauf in diesem Jahr

Bitmine Immersion Technologies hat in der vergangenen Woche den bislang größten Ethereum-Zukauf des Jahres getätigt und sich damit klar gegen den Branchentrend gestellt. Während zahlreiche institutionelle Investoren ihre Engagements im Zuge der anhaltenden Marktschwäche reduzieren oder pausieren intensiviert das Unternehmen seine Wette auf Ethereum.

Das von Chairman Thomas Lee geführte Unternehmen erwarb insgesamt 71.179 Ethereum im Gegenwert von rund 143 Millionen US-Dollar. Mit dem jüngsten Zukauf beläuft sich der Gesamtbestand nun auf über 4,73 Millionen Ethereum. Das entspricht etwa 3,92 Prozent des gesamten im Umlauf befindlichen Angebots – eine Konzentration, die Bitmine zur größten bekannten Ethereum-Treasury-Firma weltweit macht.

Institutionelle Käufer treten auf die Bremse

Der Ausbau erfolgt in einer Phase, in der sich andere große Krypto-Treasury-Unternehmen zurückhalten. Selbst Strategy hat seine 13 Wochen andauernde Bitcoin-Kaufserie unterbrochen.

Bitmine bleibt damit aktuell der einzige große institutionelle Akteur, der seine Positionen weiter ausbaut.

Tom Lee bezeichnet die aktuelle Marktphase als "finale Phase eines Abschwungs". Steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen belasteten weiterhin Risikoanlagen, eröffneten jedoch zugleich Opportunitäten für langfristig orientierte Investoren.

6,3 Milliarden Dollar im Staking

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist die massive Nutzung von Staking. Von den insgesamt 4.732.082 gehaltenen ETH sind laut Unternehmensangaben rund 3.142.643 Ether aktiv im Netzwerk gebunden. Bei einem Referenzpreis von 2.005 US-Dollar entspricht dies einem gebundenen Kapital von etwa 6,3 Milliarden US-Dollar.

Die Strategie zielt darauf ab, kontinuierliche Protokoll-Erträge zu generieren – vergleichbar mit einem Anleihe-Coupon, jedoch abhängig von Netzwerkdynamiken statt Zentralbankpolitik.

Der verbleibende Ether-Bestand wird flexibel gehalten, um Liquiditätsmanagement, Absicherungsstrategien oder opportunistische Verkäufe zu ermöglichen.

Diversifizierte Bilanz

Neben seiner dominanten Ethereum-Position hält Bitmine auch 197 Bitcoin sowie liquide Mittel und Beteiligungen im Gesamtwert von rund 10,7 Milliarden US-Dollar.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



