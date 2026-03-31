JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die oft vergessenen DUV-Lithografiesysteme des Chipausrüsters könnten die Schätzungen für die beiden kommenden Jahre nach oben treiben, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 1.109EUR auf Tradegate (31. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1515

Kursziel alt: 1515

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1515,00 € , was eine Steigerung von +36,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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