JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die oft vergessenen DUV-Lithografiesysteme des Chipausrüsters könnten die Schätzungen für die beiden kommenden Jahre nach oben treiben, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 1.109EUR auf Tradegate (31. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1515
Kursziel alt: 1515
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1515
Kursziel alt: 1515
Währung: EUR
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