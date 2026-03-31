JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten sich die Volumina der europäischen Börsenbetreiber stark entwickelt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Konsensschätzungen für die Umsätze im ersten Quartal könnten im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Dabei sehe er die Deutsche Börse weiter am besten positioniert, um vom derzeitigen Geschäftsumfeld zu profitieren./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 249,3EUR auf Tradegate (31. März 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 302
Kursziel alt: 302
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 302
Kursziel alt: 302
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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