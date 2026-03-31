JPMORGAN stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten sich die Volumina der europäischen Börsenbetreiber stark entwickelt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Konsensschätzungen für die Umsätze im ersten Quartal könnten im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Dabei sehe er die Deutsche Börse weiter am besten positioniert, um vom derzeitigen Geschäftsumfeld zu profitieren./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 249,3EUR auf Tradegate (31. März 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 302

Kursziel alt: 302

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 302,00 € , was eine Steigerung von +21,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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