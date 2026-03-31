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    KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene

    Für Sie zusammengefasst
    • Befristete Job-Rotation ab 01.04.2026 für drei
    • Alexander Jacobs übernimmt Leitung Energie
    • Purkl zu Kreditrisiko, Brehler zur Strukturierung
    OTS - KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene
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    KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene
    Frankfurt am Main (ots) - Drei wichtige Abteilungen der KfW IPEX-Bank stehen im Rahmen einer befristeten Job-Rotation ab 01.04.2026 unter neuer Leitung. Dies gab die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank in Frankfurt bekannt. Die Rotation erfolgt im Rahmen von befristeten Personalentwicklungsmaßnahmen für die Dauer von 15 Monaten.

    Alexander Jacobs , bisheriger Leiter der Strukturierungsberatung, übernimmt die Abteilung Energie.

    Peter Purkl , bislang Leiter der Abteilung Energie, führt zukünftig die Abteilung Kreditrisikomanagement im bestehenden Co-Head mit Melanie Abels.

    Thomas Brehler , bislang Leiter der Abteilung Kreditrisikomanagement, übernimmt künftig die Leitung der Strukturierungsberatung.

    "Die Rotation ist Ausdruck unseres zukunftsgerichteten Personalmanagements und dient der Verbreiterung unseres Kompetenzportfolios" kommentiert Belgin Rudack , CEO der KfW IPEX-Bank. "Es geht um das Setzen neuer Impulse: Die Abteilungsleiter bringen ihr in anderen Segmenten erworbenes Know-how in für sie neue Tätigkeitsfelder ein, und können so frische Ideen und neue Impulse in das zunehmend kompetitive Export- und Projektfinanzierungsgeschäft setzen."

    Die drei Abteilungen gehören zu den Schlüsselbereichen der Bank:

    - Die Sparte Energie trug im Geschäftsjahr 2025 mit 6,7 Mrd. EUR mehr als ein Viertel zum Neuzusagevolumen von insgesamt 24,2 Mrd. EUR bei. - Das Kreditrisikomanagement bewertet als Marktfolgeeinheit unabhängig und zukunftsorientiert Adress- und Branchenrisiken sowie transaktionsspezifisch die Geschäfte der Bank. Damit trägt es zur Nachhaltigen Sicherung des Erfolgs der Bank bei.
    - Die Strukturierungsberatung berät sowohl intern als auch extern zur Strukturierung von Export- und Projektfinanzierungen sowie Fördermittelkrediten. Daneben umfasst das Tätigkeitsspektrum der Abteilung die Übernahme von Agentenrollen in Konsortialfinanzierungen.

    Pressekontakt:

    Dela Strumpf
    E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
    Tel.: +49 69 7431-2984
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6247005 OTS: KfW IPEX-Bank






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