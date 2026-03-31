Angriff auf Starlink: Neuer Börsenkandidat aus China sorgt für Aufsehen

GalaxySpace folgt damit dem Trend privater Raumfahrtfirmen in China, die verstärkt den Zugang zum Kapitalmarkt suchen. Die Regierung in Peking unterstützt diese Entwicklung aktiv, um die technologische Wettbewerbsfähigkeit des Landes auszubauen.

Der chinesische Satellitenhersteller GalaxySpace treibt seine Börsenpläne voran. Das Unternehmen habe den sogenannten Tutoring-Prozess gestartet, berichtet das Staatsmedium Reuters. Dieser Schritt gilt in China als formaler Auftakt für einen möglichen Börsengang. Investmentbanken bereiten dabei das Management gezielt auf regulatorische und kapitalmarktrelevante Anforderungen vor.

Politischer Rückenwind für Raumfahrtfirmen

Der Börsengang käme zu einem Zeitpunkt, an dem China seine Raumfahrtindustrie strategisch stärkt. Erst Ende Dezember hatte das Raketen-Start-up LandSpace Pläne für ein öffentliches Angebot im Umfang von 1 Milliarden US-Dollar offengelegt. Die Börse in Shanghai hatte zuvor ihre Regeln für solche Unternehmen gelockert.

Peking verfolgt damit ein klares Ziel: Das Land will den Rückstand gegenüber den Vereinigten Staaten verringern und eigene Kapazitäten im All ausbauen.

Wettbewerb mit Starlink verschärft sich

GalaxySpace gilt als wichtiger Hersteller von Satelliten im niedrigen Erdorbit. Diese Technologie hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Anbieter wie Starlink, das zum Unternehmen SpaceX von Elon Musk gehört, dominieren bislang diesen Markt.

Die günstigen und zuverlässigen Kommunikationsdienste solcher Systeme spielen auch in militärischen Konflikten eine wachsende Rolle. Besonders im Ukraine-Krieg wurde der strategische Nutzen deutlich. Chinas Militär warnt daher seit Längerem vor den Sicherheitsrisiken durch die Dominanz von Starlink.

Ausbau globaler Ambitionen

GalaxySpace arbeitet intensiv am Aufbau eigener Satellitenkonstellationen. Im vergangenen Jahr brachte das Unternehmen gemeinsam mit chinesischen Raketenentwicklern Dutzende Satelliten in den Orbit. Ziel ist der Aufbau eines eigenen globalen Internetnetzwerks im All.

Parallel sucht das Unternehmen verstärkt internationale Partnerschaften, unter anderem in Thailand. Damit folgt GalaxySpace einem breiteren Trend chinesischer Raumfahrtfirmen, die ihre Präsenz außerhalb des Heimatmarktes ausbauen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion