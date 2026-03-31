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    Italien verweigert US-Militär Landung auf Stützpunkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Italien verweigerte US-Flugzeugen Landung in Sigonella
    • Crosetto verweigerte kurzfristig die Erlaubnis
    • Flugzeuge waren schon in der Luft und unklarer Einsatz
    Italien verweigert US-Militär Landung auf Stützpunkt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAILAND (dpa-AFX) - Italien hat mehreren US-Flugzeugen die Landung auf einem Stützpunkt auf der Mittelmeerinsel Sizilien für den Krieg gegen den Iran verweigert. Nach Informationen der Tageszeitung "Corriere della Sera" gab Verteidigungsminister Guido Crosetto dem US-Militär vor einigen Tagen keine Erlaubnis, den Militärflughafen Sigonella zu nutzen, um dann in den Nahen Osten weiterzufliegen. Aus dem Umfeld des Ministeriums in Rom wurde die Darstellung bestätigt.

    Demnach wurde Italien von dem Vorhaben des US-Militärs erst informiert, als die Flugzeuge längst in der Luft waren. Zuvor habe niemand eine Genehmigung beantragt oder den Nato-Partner auch nur informiert, hieß es. Zudem sei unklar geblieben, um welche Art von Flügen es sich handle. Der Flugplatz Sigonella liegt in der Nähe von Catania im Osten von Sizilien. Dort befindet sich sowohl ein Stützpunkt der italienischen Luftwaffe als auch der US Navy. Das Gelände wird auch von der Nato genutzt, dem westlichen Verteidigungsbündnis./cs/DP/zb





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