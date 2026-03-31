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    Redcare Pharmacy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 31.03.2026

    Am 31.03.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +5,91 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 31.03.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 31.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Mit einer Performance von +5,91 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +7,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 35,12, mit einem Plus von +5,91 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten Verluste von -49,14 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +11,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,70 %. Im Jahr 2026 gab es für Redcare Pharmacy bisher ein Minus von -49,14 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,11 % geändert.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,29 %
    1 Monat -44,70 %
    3 Monate -49,14 %
    1 Jahr -72,18 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Redcare Pharmacy Aktie: Shortseller-Druck um die 30-Euro-Grenze, der Kurs hielt bei rund 30,20; eine mögliche Erholung Richtung 31,80 wird erwartet; Einstiege bei ca. 30,80 erscheinen zu hoch; es gibt weitere Unterbietungsversuche der Shorties und Verkäufe bei ca. 34,80; Diskussionen zu potenziellen fundamentalen Treibern wie Gebührenänderungen werden geführt, aber kein klares Signal.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 726,83 Mio.EUR € wert.

    Redcare auf Erholungsrally - Metzler verweist auf Reformen


    Die am Vortag schwungvoll eingeleitete Erholung bei Redcare Pharmacy hat sich am Dienstag fortgesetzt. Im frühen Xetra-Handel knüpften die Titel der Online-Apotheke mit einem Anstieg um 4,6 Prozent an ihre fast achtprozentigen Gewinne vom Montag …

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    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    +8,49 %
    +11,95 %
    -43,89 %
    -48,77 %
    -72,09 %
    -58,78 %
    -81,32 %
    +16,26 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94



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    Verfasst von Markt Bote
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