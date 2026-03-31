Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" könnte Trump den Iran-Krieg beenden und hoffen, dass Teheran irgendwann die Strasse von Hormus wieder frei gibt. Wenn das stimmen sollte, wäre das ein Desaster für Trump und die USA: damit hätte der Iran weiter den Daumen auf der Strasse von Hormus und würde Deals für Durchfahrten mit China, der EU und anderen machen - nur nicht mit den USA und Israel. Das wiederum wäre eine Blamage und Demonstration der Machtlosigkeit der USA in ihrem angeblich "goldenen Zeitalter" unter Trump - der Anfang vom Ende einer Supermacht. Das dürfte man auch in Washington kapieren - daher ist es wahrscheinlicher, dass diese vermutliche Fake News das Täuschung-Manöver vor dem Einsatz vn Bodentruppen ist..

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2. Spitzensteuersatz erhöhen: Doppelschlag gegen deutsche Volkswirtschaft

Das Video "Iran: Trump gibt Strasse von Hormus auf - Fake News-Rally?" sehen Sie hier..