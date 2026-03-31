    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    645 Aufrufe 645 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Iran: Trump gibt Strasse von Hormus auf - Fake News-Rally?

    Wenn das stimmen sollte, wäre das ein Desaster für Trump und die USA: damit hätte der Iran weiter den Daumen auf der Strasse von Hormus

    Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" könnte Trump den Iran-Krieg beenden und hoffen, dass Teheran irgendwann die Strasse von Hormus wieder frei gibt. Wenn das stimmen sollte, wäre das ein Desaster für Trump und die USA: damit hätte der Iran weiter den Daumen auf der Strasse von Hormus und würde Deals für Durchfahrten mit China, der EU und anderen machen - nur nicht mit den USA und Israel. Das wiederum wäre eine Blamage und Demonstration der Machtlosigkeit der USA in ihrem angeblich "goldenen Zeitalter" unter Trump - der Anfang vom Ende einer Supermacht. Das dürfte man auch in Washington kapieren - daher ist es wahrscheinlicher, dass diese vermutliche Fake News das Täuschung-Manöver vor dem Einsatz vn Bodentruppen ist..

    Hinweise aus Video:

    1. InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools:
    https://www.investing-referral.com/fugi/
    (Werbung)

    2. Spitzensteuersatz erhöhen: Doppelschlag gegen deutsche Volkswirtschaft

     

    Das Video "Iran: Trump gibt Strasse von Hormus auf - Fake News-Rally?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Iran: Trump gibt Strasse von Hormus auf - Fake News-Rally? Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" könnte Trump den Iran-Krieg beenden und hoffen, dass Teheran irgendwann die Strasse von Hormus wieder frei gibt
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     