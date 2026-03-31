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    Neue Super-Drohne kommt

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    Deal mit Bundeswehr: Rheinmetall und Boeing entwickeln Zukunftsflieger

    Mit der MQ-28 Ghost Bat zum Erfolg: Rheinmetall und Boeing planen gemeinsam eine revolutionäre Drohnenlösung für die Bundeswehr bis 2029.

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    Neue Super-Drohne kommt - Deal mit Bundeswehr: Rheinmetall und Boeing entwickeln Zukunftsflieger
    Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

    Rheinmetall und Boeing Australia haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, wie Rheinmetall am Dienstag via Pressemitteilung mitteilte. Die MQ-28 Ghost Bat, ein unbemannter Kampfdrohnen-Prototyp, soll als ausgereifte Lösung für die geplante Beschaffung eines Collaborative Combat Aircraft (CCA) durch die Bundeswehr bis 2029 angeboten werden. Die MQ-28 Ghost Bat von Boeing hat bereits über 150 Flüge absolviert. Im Rahmen der Partnerschaft wird Rheinmetall als Systemmanager für die Kampfdrohne in Deutschland fungieren.

    Das Unternehmen wird die Systemintegration in bestehende und zukünftige Führungs- und Waffensysteme der Bundeswehr sowie die Anpassung an nationale Anforderungen überwachen. Zudem wird Rheinmetall die operative, wartungstechnische und logistische Unterstützung sicherstellen. Das Unternehmen kann dabei auf seine Erfahrung im Bereich von Kampfflugzeugen der 5. Generation und bei unbemannten Systemen sowie auf seine starke industrielle Basis zurückgreifen.

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    Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, sagte dazu: "Mit Boeing Defence Australia als Partner legen wir den Grundstein, um die MQ-28 optimal auf die Anforderungen der Bundeswehr zuzuschneiden. Als Systemintegrator stellen wir sicher, dass Integration, Betrieb und Weiterentwicklung aus einer Hand erfolgen und stärken gleichzeitig die industrielle Wertschöpfung in Form eines industriellen Hubs in Deutschland und Europa. Wir sehen für Rheinmetall dabei ein Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich."

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    Rheinmetall wird eine dedizierte digitale Umgebung bereitstellen, in der Ingenieure aus Deutschland und Australien gemeinsam neue Software- und Hardware-Innovationen entwickeln, testen und validieren. Dr. Brendan Nelson, President von Boeing Global, sagte dazu: "Dies ist nicht nur eine Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen, sondern zwischen zwei großen Ländern – Deutschland und Australien – die ähnliche Strategien zur Integration von Kampfflugzeugen in ihre Luftstreitkräfte verfolgen. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit wird die deutsche Industrie auf jahrelange australische Innovationen und Investitionen zurückgreifen, um die MQ-28 für die Bundeswehr einzuführen und weiterzuentwickeln."

    Die Zusammenarbeit unterstützt die gemeinsame Entwicklung, Erprobung und den systematischen Ausbau des deutschen Anteils an der in Australien entwickelten Plattform. Dadurch kann die Bundeswehr eine CCA-Fähigkeit bis 2029 erheblich schneller einsetzen.

    Die Aktie von Rheinmetall ist am Dienstag (11:25 Uhr, MESZ) 3,12 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 1.438,50 Euro. Die Aktie von Boeing ist am Dienstag (11:25 Uhr, MESZ) 1,13 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 166,96 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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