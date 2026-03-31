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    AKTIE IM FOKUS

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    Südzucker setzt Rally fort - Barclays stuft doppelt hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Südzucker Rally wegen Iran-Krieg mit Kurssprüngen
    • Barclays stuft Südzucker zwei Stufen auf Overweight
    • Aktie über 13 Euro seit Februar rund 30 Prozent Gewinn
    AKTIE IM FOKUS - Südzucker setzt Rally fort - Barclays stuft doppelt hoch
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf der Suche nach Profiteuren von Preisanstiegen wegen des Iran-Kriegs sind die Anleger auf Südzucker aufmerksam geworden. Die dadurch ausgelöste Rally, die am Vortag mit einem Kurssprung um mehr als 15 Prozent begann, setzte sich am Dienstag mit einem nochmaligen Anstieg um mehr als zehn Prozent fort. Über der 13-Euro-Marke erreichte der Kurs ein Hoch seit Juli 2024.

    Am Vortag schon war auf zuletzt deutlich anziehende Zuckerpreise als Folge des Iran-Kriegs verwiesen worden. Die Rally am Laufen hielt nun das Analysehaus Barclays mit einer positiven Wendung seiner Einschätzung. Analyst Alex Sloane änderte sein Anlageurteil für Südzucker um gleich zwei Stufen auf "Overweight" mit dem Verweis darauf, dass der globale Ölpreisschock auch die Ethanolpreise deutlich steigen lasse. Davon profitiere Südzucker unmittelbar über die Tochter Cropenergies, die seit Anfang 2024 nach einem Übernahmeangebot von der Börsenlandschaft verschwunden ist.

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    Die Ethanolpreise und anstehende Zuckerpreis-Anpassungen in der Europäischen Union dürften die Gewinne in den beiden kommenden Jahren deutlich steigern und die operativen Risiken verringern, schrieb der Experte in seiner Studie weiter. Ein von ihm bereits erhoffter Wendepunkt in der Gewinn- und Bilanzentwicklung sei jetzt absehbar. Viel Aufwärtspotenzial sieht er auch mit Blick auf die Tochter Beneo, die funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel herstellt. Deren Geschäft sollte ab 2027 an Bedeutung gewinnen.

    Die Bewertung der Südzucker-Aktie bleibt laut Sloane günstig, auch wenn sie seit Beginn des Iran-Krieges schon deutlich angezogen habe. Etwa 30 Prozent hat sie seit Ende Februar zugelegt und den Löwenanteil davon seit Montag. Sloane betonte weiter, die Bewertung liege noch immer deutlich unter dem Hoch aus dem Jahr 2023. Damals hatte die Aktie in der Spitze knapp 19 Euro gekostet. Längerfristig liegen die Kursspitzen sogar bei knapp 26 Euro im Jahr 2016 und dem 2013 aufgestellten Rekord über 34 Euro./tih/ck/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,09 % und einem Kurs von 13,48 auf Tradegate (31. März 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +38,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,72 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -32,43 %/-32,43 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion der Südzucker‑Aktie nach dem Anstieg des Zuckerpreises und der Hochstufung durch MWB (Kursziel 9→15 €). Diskutiert werden fundamentale Treiber (höhere Öl-/Ethanolpreise, geringere Rübenflächen, Lieferketten), steigende Energie‑Kosten, Bewertung, niedrige Liquidität, Handelssprünge und ein möglicher Mini‑Short‑Squeeze/strategischer Einstieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Suedzucker eingestellt.

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