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    1,15 Billionen Dollar verloren

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    Nvidia jetzt nur noch so billig wie der S&P 500 – und keiner greift zu

    Nvidia wächst stark, doch die Aktie fällt und wird nur noch wie der Gesamtmarkt bewertet. Gleichzeitig trägt der Konzern massiv zum Gewinnwachstum bei – und bleibt trotzdem liegen.

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    1,15 Billionen Dollar verloren - Nvidia jetzt nur noch so billig wie der S&P 500 – und keiner greift zu
    Foto: DALL-E

    Eine historische Schwelle ist gefallen. Das Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nvidia liegt laut einer Goldman-Sachs-Notiz vom Montag zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren auf dem Niveau des breiten S&P 500 – der Chipkonzern, der den KI-Boom dominiert hat, wird nun zum gleichen Preis gehandelt wie der Gesamtmarkt oder sogar mit einem leichten Abschlag. Goldman-Analysten wiesen dabei auf eine auffällige Diskrepanz hin: Allein Nvidia dürfte 2026 etwa 21 Prozent zum gesamten Gewinnwachstum des S&P 500 beitragen – doch die Anleger zahlen für dieses Wachstum keinen Aufschlag mehr.

    Die Bewertungskompression markiert eine bedeutende Wende für eine Aktie, die während des Ausbaus der KI-Infrastruktur jahrelang erhebliche Aufschläge erzielte. Seit Jahresbeginn hat Nvidia rund elf Prozent verloren, gegenüber dem Allzeithoch sind es fast 20 Prozent. Der vernichtete Börsenwert beläuft sich auf rund 1,15 Billionen US-Dollar – in etwa so viel wie die gesamte Marktkapitalisierung von ASML, Roche und AstraZeneca zusammen.

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    Iran-Konflikt, steigende Zinsen und Exportbeschränkungen gegenüber China belasten den gesamten Technologiesektor und haben zu einer Bewertungskompression bei wachstumsstarken Titeln geführt. Auch Micron verlor binnen einer Woche 20 Prozent.

    Dabei liefert Nvidia operativ solide Zahlen: Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das fünfte Quartal in Folge mit übertroffenen Erwartungen. CEO Jensen Huang kündigte auf der GTC 2026 an, dass Nvidia bis Ende 2027 mindestens eine Billion US-Dollar an Aufträgen für seine neuesten Chip-Generationen erhalten werde – doppelt so viel wie noch ein Jahr zuvor.

    Der Marktkonsens aus 56 Analysteneinschätzungen sieht das Kursziel bei 268 US-Dollar – ein Aufwärtspotenzial von über 60 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 165 US-Dollar. Im Bewertungsvergleich fällt zudem auf: Nvidia wird günstiger gehandelt als Konkurrent AMD – obwohl Nvidia mit einer Bruttomarge von 71 Prozent und einer operativen Marge von 60 Prozent deutlich profitabler ist.

    Ob die aktuelle Neubewertung eine historische Kaufgelegenheit darstellt oder auf tiefere Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des KI-Investitionszyklus hindeutet – der Markt hat noch keine klare Antwort gegeben.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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    1,15 Billionen Dollar verloren Nvidia jetzt nur noch so billig wie der S&P 500 – und keiner greift zu Nvidia wächst stark, doch die Aktie fällt und wird nur noch wie der Gesamtmarkt bewertet. Gleichzeitig trägt der Konzern massiv zum Gewinnwachstum bei – und bleibt trotzdem liegen.
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