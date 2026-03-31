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    Verve Group Registered (A): Capital Markets Day 2026 in New York – Jetzt anmelden!

    Verve Group SE setzt ein Zeichen in den USA: In New York präsentiert das Adtech-Unternehmen Investoren und Analysten seine Strategie, Kennzahlen und Marktchancen.

    Verve Group Registered (A): Capital Markets Day 2026 in New York – Jetzt anmelden!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Verve Group SE lädt zu ihrem ersten Capital Markets Day in den USA am 16. Juni 2026 in New York ein.
    • Die Veranstaltung wird als Hybrid-Event organisiert, mit Teilnahme vor Ort im Citigroup-Hauptsitz und Live-Übertragung online.
    • Ziel ist es, Investoren, Analysten und Medienvertreter Einblicke in das Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen und die Branche zu geben.
    • Das Event spiegelt das gestiegene Interesse US-Investoren wider, da etwa 75 % des Geschäfts und ein Drittel der Mitarbeiter in Nordamerika ansässig sind.
    • Registrierung ist ab sofort möglich und endet am 1. Juni 2026; die Teilnahme ist sowohl vor Ort als auch virtuell möglich.
    • Verve ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche mit Fokus auf datenschutzfreundliche, KI-gesteuerte Werbelösungen und einem Umsatz von 551 Mio. Euro im Jahr 2025.

    Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3370EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,67 % im Minus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3460EUR das entspricht einem Plus von +0,67 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.408,36PKT (+0,39 %).


    Verve Group Registered (A)

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    ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1





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