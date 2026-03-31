UmweltBank AG / Banking im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser ...

"Die UmweltBank ist weltweit das erste und bislang einzige Finanzinstitut, dem es gelungen ist, sogenannte Maintenance Targets von der SBTi validieren zu lassen. Diese Ziele sind besonders anspruchsvoll, da sie nur von Unternehmen definiert werden können, deren Geschäftsmodell bereits heute mit dem 1,5-Grad-Ziel im Einklang steht. Damit unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle im nachhaltigen Banking", erklärt Goran Basic, Mitglied des Vorstands der UmweltBank.

Banking im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens: Klimastrategie belegt Vorreiterrolle der UmweltBank Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat ihre Klimastrategie veröffentlicht und belegt damit, dass ihre Geschäftstätigkeit bereits heute im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen ist. Wissenschaftlich nachgewiesen wird dies durch eine externe Validierung der Science Based Targets Initiative (SBTi). Die UmweltBank nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein: Ihr Kreditportfolio muss nicht erst an den Pariser Klimazielen ausgerichtet werden, sondern ist bereits heute 1,5-Grad-konform.

Mit ihrer Klimastrategie setzt sich die UmweltBank ambitionierte kurzfristige Klimaziele bis 2030 - sogenannte Near-Term-targets. Diese beschreiben, in welchem Umfang ein Unternehmen seine Emissionen senken muss, um auf einen 1,5-Grad-Kurs zu gelangen. Für die wissenschaftliche Validierung ihrer Ziele arbeitet die UmweltBank mit der Science Based Targets initiative zusammen. Die unabhängige Organisation überprüft, ob Klimaziele zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad beitragen und ob Unternehmen einen glaubwürdigen Reduktionspfad verfolgen. Die Analyse von SBTi belegt, dass das Geschäftsmodell der UmweltBank bereits heute unter dem Emissionsniveau liegt, das für die 1,5-Grad-Kompatibilität erforderlich ist.



Weitere Informationen:



Klimastrategie der UmweltBank

(https://www.umweltbank.de/warum-umweltbank/klimastrategie/)

Datenbank der Science Based Targets Initiative

(https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard)



Über die UmweltBank AG



Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.



Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.



Pressekontakt:



Oliver Patzsch

Pressesprecher

Manager Investor Relations



UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg



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Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter



Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole Handschuher Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6247079 OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 3,77 auf Tradegate (31. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 155,64 Mio..



