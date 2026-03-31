GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Zahlen zum ersten Quartal von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Alles in allem dürfte das Auftaktquartal verhalten verlaufen sein, schrieb Ben Rada Martin in einem Ausblick am Dienstag. Vor allem schwächere Volumina des Zementherstellers dürften zu einem dreiprozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebit) geführt haben./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 180,2EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ben Rada Martin
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ben Rada Martin
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 250
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