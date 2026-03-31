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    Siemens Energy: Volle Auftragsbücher bis 2030 – geht die Rallye jetzt weiter?

    Die Produktionsslots für 2029 sind fast weg – und 2030 füllt sich bereits. Siemens Energy zeigt kurz vor den Q2-Zahlen, warum der Konzern zum gefragtesten Infrastrukturlieferanten Europas aufgestiegen ist.

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    Analysten super-bullish - Siemens Energy: Volle Auftragsbücher bis 2030 – geht die Rallye jetzt weiter?
    Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Die Produktionskapazitäten für Gasturbinen sind so gefragt wie selten zuvor. Siemens Energy hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bereits Aufträge über 13 Gigawatt eingebucht – und für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen ein ähnlich starkes Ergebnis. Noch bemerkenswerter ist der Blick nach vorne: Die Slots für das Produktionsjahr 2029 füllen sich nach Unternehmensangaben rasant, erste Kapazitäten für 2030 sind bereits reserviert. Bis zum Ende dieses Geschäftsjahres soll 2029 nahezu ausverkauft sein.

    Das Unternehmen betreibt zwei Wachstumsmotoren gleichzeitig. Der Bereich Grid Technologies – also Stromnetztechnik – soll seine hohen Margen das gesamte Jahr über halten. Im ersten Quartal lag die Profitabilität bereits am oberen Ende der eigenen Jahresprognose von 16 bis 18 Prozent, und das Management gibt keine Anzeichen, dass dies ein Ausreißer war. In Europa haben sich die Preise auf hohem Niveau stabilisiert, in den USA ziehen sie für bestimmte Produkte mit kurzen Lieferzeiten weiter an.

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    Entspannter gibt sich Siemens Energy beim Thema Naher Osten. Der Mittlere Osten – insbesondere Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar – steuert zwar einen mittleren einstelligen Anteil zu Umsatz und Auftragsbestand bei, doch auf die Gesamtjahresprognose hätten die geopolitischen Unsicherheiten derzeit keine wesentlichen Auswirkungen, hieß es im Investorengespräch. Die Lage werde aber beobachtet.

    Siemens Energy ist nach dem turbulenten Gamesa-Desaster der vergangenen Jahre auf Erholungskurs – und dieser Kurs beschleunigt sich. Das Unternehmen profitiert vom globalen Boom bei Rechenzentren und der Elektrifizierung von Industrie und Infrastruktur, zwei Megatrends, die den Bedarf an Gasturbinen und Netzausrüstung auf absehbare Zeit hochhalten dürften. Im Windbereich bleibt Siemens Gamesa hingegen ein Risikofaktor: Für das Geschäftsjahr 2026 peilt das Management dort nur eine schwarze Null an, nach einem Verlust von 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr.

    Zum Bewertungsniveau: Die Aktie notiert aktuell bei rund 143 Euro und hat sich auf Jahressicht mehr als verdoppelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2026 liegt bei etwa 37 – ambitioniert, aber für Wachstumswerte im Infrastrukturbereich nicht ungewöhnlich. Bernstein Research, die das Papier mit einem Kursziel von 150 Euro begleiten, sehen auf dem aktuellen Niveau noch rund fünf Prozent Luft nach oben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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