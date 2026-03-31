GOLDMAN SACHS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 93 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Die Bauvolumina im Wohnsegment wie auch im Nichtwohnsegment dürften sich in den kommenden Jahren verhalten entwickeln und damit auch die Ergebnisse, schrieb Ben Rada Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund seien erhöhte Kapitalmarktzinsen und Unsicherheit aufseiten der Kunden./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 70,36EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ben Rada Martin
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ben Rada Martin
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte