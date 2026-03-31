GOLDMAN SACHS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 93 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Die Bauvolumina im Wohnsegment wie auch im Nichtwohnsegment dürften sich in den kommenden Jahren verhalten entwickeln und damit auch die Ergebnisse, schrieb Ben Rada Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grund seien erhöhte Kapitalmarktzinsen und Unsicherheit aufseiten der Kunden./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 70,36EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ben Rada Martin

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

