GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 260 auf 263 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Absatz des Abnehmmedikaments Wegovy entwickele sich besser als angenommen, schrieb James Quigley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber der Markteintritt des Wirkstoffes Orforglipron des Kontrahenten Eli Lilly gegen Adipositas und Diabetes./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 30,72EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 263

Kursziel alt: 260

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,20 € , was eine Steigerung von +14,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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