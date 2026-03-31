GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 260 auf 263 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Absatz des Abnehmmedikaments Wegovy entwickele sich besser als angenommen, schrieb James Quigley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber der Markteintritt des Wirkstoffes Orforglipron des Kontrahenten Eli Lilly gegen Adipositas und Diabetes./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 30,72EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 263
Kursziel alt: 260
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 263
Kursziel alt: 260
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
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