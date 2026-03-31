GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 101 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Das etwas höhere Kursziel für die Aktien des Pharmakonzerns begründete James Quigley in einer Studie am Dienstag mit Wechselkurseffekten, Anpassungen bei den einzelnen Medikamenten sowie mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Avidity Biosciences./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 132,0EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 101
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 101
Währung: CHF
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