GOLDMAN SACHS stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 101 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Das etwas höhere Kursziel für die Aktien des Pharmakonzerns begründete James Quigley in einer Studie am Dienstag mit Wechselkurseffekten, Anpassungen bei den einzelnen Medikamenten sowie mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Avidity Biosciences./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 132,0EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 101

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

