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    Investition in Asien

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    Microsoft zündet Milliarden-Offensive – und setzt alles auf KI

    Mit über einer Milliarde US-Dollar investiert Microsoft in Thailands KI-Zukunft. Regierung und Konzern sprechen von einem Wendepunkt für Wirtschaft und Jobs.

    Für Sie zusammengefasst
    Investition in Asien - Microsoft zündet Milliarden-Offensive – und setzt alles auf KI
    Foto: Christoph Hardt - picture alliance / Panama Pictures

    Der US-Technologiekonzern Microsoft treibt seine Expansion in Asien massiv voran. Nach einem Treffen von Präsident Brad Smith mit Premierminister Anutin Charnvirakul kündigt das Unternehmen Investitionen von mehr als eine Milliarde US-Dollar bis 2028 an.

    Das Kapital fließt in Cloud- und KI-Infrastruktur sowie in den laufenden Betrieb. Die Initiative ist Teil eines globalen Programms zur Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit durch künstliche Intelligenz.

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    Die Aktie von Microsoft legte vorbörslich zwar um 1,4 Prozent auf 364 US-Dollar zu (Stand 11:54 Uhr MEZ), liegt seit Jahresbeginn jedoch weiterhin mit mehr als 25 Prozent im Minus.

    Microsoft

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    Regierung setzt auf digitalen Aufbruch

    Thailands Regierung sieht die Investition als strategischen Meilenstein. Premierminister Anutin Charnvirakul erklärt: "Unser Ziel ist es, dass Thailand sich zu einer treibenden Kraft in der digitalen und KI-Wirtschaft Asiens entwickelt."

    Er betont, dass eine nationale Strategie die Grundlage für neue Industrien schaffen und gleichzeitig die Bevölkerung auf den Umgang mit modernen Technologien vorbereiten soll. Die Zusage von Microsoft sei "ein direkter Beitrag zu diesen Bemühungen und ein klarer Ausdruck des Vertrauens in Thailands Zukunft".

    Infrastruktur als Wachstumstreiber

    Im Zentrum steht der Aufbau neuer Rechenzentren und Cloud-Regionen nach globalen Standards. Diese sollen leistungsfähig, zuverlässig und nachhaltig sein. Microsoft kooperiert dafür mit regionalen Schwergewichten wie Gulf Development, Advanced Info Service und der CP Group. Ziel ist es, nicht nur Infrastruktur zu schaffen, sondern auch langfristig Fachkräfte auszubilden und Know-how im Land zu verankern.

    Brad Smith sagt: "Da Cloud-Technologien und künstliche Intelligenz für das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der Länder immer wichtiger werden, benötigen diese sowohl Zugang zu Spitzentechnologie als auch das Know-how, um diese sinnvoll einzusetzen."

    KI-Lücke zwischen Industrie- und Schwellenländern

    Microsoft verweist auf eine deutliche globale Kluft bei der Nutzung von KI. In Industrieländern nutzt etwa einer von vier Erwerbstätigen aktiv KI, in Schwellenländern nur rund einer von sieben.

    "Es besteht eine deutliche Kluft bei der Verbreitung von KI zwischen den weltweit führenden Volkswirtschaften und den Entwicklungsländern", sagt Smith. "Thailand ist bereits auf dem richtigen Weg, und wir setzen uns dafür ein, dass Cloud-Technologien und KI die gesamte Wirtschaft dieses Landes und das Wohl aller seiner Bürger voranbringen."

    Digitale Souveränität und Vertrauen

    Neben Technik setzt Microsoft auf regulatorische Zusammenarbeit. Gemeinsam mit staatlichen Stellen entstehen Rahmenwerke für Datenschutz, Cybersicherheit und KI-Regulierung.

    Ein Beispiel ist ein KI-gestütztes Rechtssystem, das thailändische Gesetze mit OECD-Standards abgleicht und so den internationalen Anschluss stärken soll.

    Millionen Menschen sollen profitieren

    Ein weiterer Fokus liegt auf der Bildung und dem Arbeitsmarkt. Bereits mehr als zwei Millionen Menschen in Thailand haben laut Microsoft in den vergangenen zwei Jahren KI-Kompetenzen erworben.

    Neue Programme sollen Lehrer, Studenten und Arbeitnehmer weiter qualifizieren. Gemeinsam mit dem Arbeitsministerium will Microsoft 150.000 Beschäftigte schulen und zertifizieren. Microsoft-Manager Dhanawat Suthumpun sagt: "Künstliche Intelligenz ist ein starker Motor für integratives Wachstum." Sie ermögliche es "jedem, auf die von ihm gewählte Weise innovativ zu sein und sich weiterzuentwickeln".

    Microsoft verbindet Infrastruktur, Regulierung und Ausbildung zu einer umfassenden Strategie. Thailand könnte damit zu einem zentralen KI-Standort in Südostasien aufsteigen – und sich im globalen Wettbewerb neu positionieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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