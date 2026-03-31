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    Iran-Krieg treibt Inflationsrate im März auf 2,5 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreisschub durch Iran-Krieg treibt Inflation
    • Verbraucherpreise März plus 2,5 Prozent zum Vorjahr
    • Monatliche Preise stiegen im März um 1,2 Prozent
    Eurozone - Iran-Krieg treibt Inflationsrate im März auf 2,5 Prozent
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Mit dem Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges hat die Inflation in der Eurozone deutlich angezogen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im März um 2,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Februar hatte die Inflationsrate bei 1,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten allerdings im Schnitt einen noch etwas stärkeren Anstieg auf 2,6 Prozent erwartet. Die Europäischen Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an.

    Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise um 1,2 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 1,3 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/jha/





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