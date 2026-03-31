Kooperation im KI-Ökosystem
APA und AI Factory Austria AI:AT bündeln Kräfte für Medien-KI
Wien (ots) - KI-Modell "AustroBERT" wurde durch APA im FFG Projekt FAIRmedia
entwickelt und auf EuroHPC-Infrastruktur trainiert - frei zugänglich für
Forschung und Bildung unter wissenschaftlicher Lizenz
Die APA - Austria Presse Agentur hat als erstes Medienunternehmen im
deutschsprachigen Raum in Kooperation mit der AI Factory Austria AI:AT ein
selbst entwickeltes KI-Modell der BERT-Familie realisiert. Das im Rahmen des
FFG-Forschungsprojekts FAIRmedia umgesetzte Modell "AustroBERT" wurde
ausschließlich auf Agenturmeldungen der APA trainiert und dient als Grundlage
für die Kategorisierung von Medientexten. Die Einführung dieses Pre-Trained
Modells auf Basis von sauberen, lizenzrechtlich einwandfreien Daten erhöht die
technologischen Auswahlmöglichkeiten für BERT-Systeme im österreichischen Raum
und stellt damit einen wichtigen Schritt für die heimische Informations- und
Technologiesouveränität dar. Das Modell wird unter einer wissenschaftlichen
Lizenz veröffentlicht und kann damit von Forschungs- und Bildungseinrichtungen
kostenlos verwendet werden. Weiters stellt die APA allen interessierten Medien
Technologie und Modell als kooperative Infrastruktur zur Verfügung.
entwickelt und auf EuroHPC-Infrastruktur trainiert - frei zugänglich für
Forschung und Bildung unter wissenschaftlicher Lizenz
Die APA - Austria Presse Agentur hat als erstes Medienunternehmen im
deutschsprachigen Raum in Kooperation mit der AI Factory Austria AI:AT ein
selbst entwickeltes KI-Modell der BERT-Familie realisiert. Das im Rahmen des
FFG-Forschungsprojekts FAIRmedia umgesetzte Modell "AustroBERT" wurde
ausschließlich auf Agenturmeldungen der APA trainiert und dient als Grundlage
für die Kategorisierung von Medientexten. Die Einführung dieses Pre-Trained
Modells auf Basis von sauberen, lizenzrechtlich einwandfreien Daten erhöht die
technologischen Auswahlmöglichkeiten für BERT-Systeme im österreichischen Raum
und stellt damit einen wichtigen Schritt für die heimische Informations- und
Technologiesouveränität dar. Das Modell wird unter einer wissenschaftlichen
Lizenz veröffentlicht und kann damit von Forschungs- und Bildungseinrichtungen
kostenlos verwendet werden. Weiters stellt die APA allen interessierten Medien
Technologie und Modell als kooperative Infrastruktur zur Verfügung.
EuroHPC-Zugang als entscheidender Baustein
Eine zentrale Herausforderung in der Fertigstellung des Modells war die
Verfügbarkeit ausreichender GPU-Ressourcen für eine ausreichende Anzahl an
Trainingsdurchläufen. AI:AT lieferte dabei Unterstützung durch einen
professionell organisierten Zugang zur Infrastruktur des European High
Performance Computing Joint Undertaking, kurz EuroHPC. AustroBERT ist damit ein
weiteres Praxisbeispiel dafür, wie die europäische "AI Factories Initiative"
Hochleistungsrechner für konkrete Anwendungen nutzbar macht.
Starkes Signal für Daten und Modellsouveränität
Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke betont: "Mit der AI Factory
Austria haben wir die Voraussetzungen geschaffen, damit Österreichische
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch Medienhäuser Zugang zu
europäischen Spitzeninfrastrukturen haben und diese nutzen können. Das Projekt
AustroBERT ist dafür ein herausragendes Beispiel und zeigt vor, wie
Qualitätsjournalismus von Künstlicher Intelligenz profitieren kann."
Strategische Relevanz für die APA
Für die APA ist die Zusammenarbeit mit der AI Factory Austria von strategischer
Bedeutung. Als nationale Nachrichtenagentur verfügt sie über einen umfassenden
Datenbestand aus unabhängiger, faktenbasierter Berichterstattung. Mit AustroBERT
entsteht daraus ein rechtssicheres und ethisch verantwortungsvoll entwickeltes
Eine zentrale Herausforderung in der Fertigstellung des Modells war die
Verfügbarkeit ausreichender GPU-Ressourcen für eine ausreichende Anzahl an
Trainingsdurchläufen. AI:AT lieferte dabei Unterstützung durch einen
professionell organisierten Zugang zur Infrastruktur des European High
Performance Computing Joint Undertaking, kurz EuroHPC. AustroBERT ist damit ein
weiteres Praxisbeispiel dafür, wie die europäische "AI Factories Initiative"
Hochleistungsrechner für konkrete Anwendungen nutzbar macht.
Starkes Signal für Daten und Modellsouveränität
Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke betont: "Mit der AI Factory
Austria haben wir die Voraussetzungen geschaffen, damit Österreichische
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch Medienhäuser Zugang zu
europäischen Spitzeninfrastrukturen haben und diese nutzen können. Das Projekt
AustroBERT ist dafür ein herausragendes Beispiel und zeigt vor, wie
Qualitätsjournalismus von Künstlicher Intelligenz profitieren kann."
Strategische Relevanz für die APA
Für die APA ist die Zusammenarbeit mit der AI Factory Austria von strategischer
Bedeutung. Als nationale Nachrichtenagentur verfügt sie über einen umfassenden
Datenbestand aus unabhängiger, faktenbasierter Berichterstattung. Mit AustroBERT
entsteht daraus ein rechtssicheres und ethisch verantwortungsvoll entwickeltes
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