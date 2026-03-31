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    Kooperation im KI-Ökosystem

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    APA und AI Factory Austria AI:AT bündeln Kräfte für Medien-KI

    Wien (ots) - KI-Modell "AustroBERT" wurde durch APA im FFG Projekt FAIRmedia
    entwickelt und auf EuroHPC-Infrastruktur trainiert - frei zugänglich für
    Forschung und Bildung unter wissenschaftlicher Lizenz

    Die APA - Austria Presse Agentur hat als erstes Medienunternehmen im
    deutschsprachigen Raum in Kooperation mit der AI Factory Austria AI:AT ein
    selbst entwickeltes KI-Modell der BERT-Familie realisiert. Das im Rahmen des
    FFG-Forschungsprojekts FAIRmedia umgesetzte Modell "AustroBERT" wurde
    ausschließlich auf Agenturmeldungen der APA trainiert und dient als Grundlage
    für die Kategorisierung von Medientexten. Die Einführung dieses Pre-Trained
    Modells auf Basis von sauberen, lizenzrechtlich einwandfreien Daten erhöht die
    technologischen Auswahlmöglichkeiten für BERT-Systeme im österreichischen Raum
    und stellt damit einen wichtigen Schritt für die heimische Informations- und
    Technologiesouveränität dar. Das Modell wird unter einer wissenschaftlichen
    Lizenz veröffentlicht und kann damit von Forschungs- und Bildungseinrichtungen
    kostenlos verwendet werden. Weiters stellt die APA allen interessierten Medien
    Technologie und Modell als kooperative Infrastruktur zur Verfügung.

    EuroHPC-Zugang als entscheidender Baustein

    Eine zentrale Herausforderung in der Fertigstellung des Modells war die
    Verfügbarkeit ausreichender GPU-Ressourcen für eine ausreichende Anzahl an
    Trainingsdurchläufen. AI:AT lieferte dabei Unterstützung durch einen
    professionell organisierten Zugang zur Infrastruktur des European High
    Performance Computing Joint Undertaking, kurz EuroHPC. AustroBERT ist damit ein
    weiteres Praxisbeispiel dafür, wie die europäische "AI Factories Initiative"
    Hochleistungsrechner für konkrete Anwendungen nutzbar macht.

    Starkes Signal für Daten und Modellsouveränität

    Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke betont: "Mit der AI Factory
    Austria haben wir die Voraussetzungen geschaffen, damit Österreichische
    Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch Medienhäuser Zugang zu
    europäischen Spitzeninfrastrukturen haben und diese nutzen können. Das Projekt
    AustroBERT ist dafür ein herausragendes Beispiel und zeigt vor, wie
    Qualitätsjournalismus von Künstlicher Intelligenz profitieren kann."

    Strategische Relevanz für die APA

    Für die APA ist die Zusammenarbeit mit der AI Factory Austria von strategischer
    Bedeutung. Als nationale Nachrichtenagentur verfügt sie über einen umfassenden
    Datenbestand aus unabhängiger, faktenbasierter Berichterstattung. Mit AustroBERT
    entsteht daraus ein rechtssicheres und ethisch verantwortungsvoll entwickeltes
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