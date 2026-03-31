APA und AI Factory Austria AI:AT bündeln Kräfte für Medien-KI

Wien (ots) - KI-Modell "AustroBERT" wurde durch APA im FFG Projekt FAIRmedia

entwickelt und auf EuroHPC-Infrastruktur trainiert - frei zugänglich für

Forschung und Bildung unter wissenschaftlicher Lizenz



Die APA - Austria Presse Agentur hat als erstes Medienunternehmen im

deutschsprachigen Raum in Kooperation mit der AI Factory Austria AI:AT ein

selbst entwickeltes KI-Modell der BERT-Familie realisiert. Das im Rahmen des

FFG-Forschungsprojekts FAIRmedia umgesetzte Modell "AustroBERT" wurde

ausschließlich auf Agenturmeldungen der APA trainiert und dient als Grundlage

für die Kategorisierung von Medientexten. Die Einführung dieses Pre-Trained

Modells auf Basis von sauberen, lizenzrechtlich einwandfreien Daten erhöht die

technologischen Auswahlmöglichkeiten für BERT-Systeme im österreichischen Raum

und stellt damit einen wichtigen Schritt für die heimische Informations- und

Technologiesouveränität dar. Das Modell wird unter einer wissenschaftlichen

Lizenz veröffentlicht und kann damit von Forschungs- und Bildungseinrichtungen

kostenlos verwendet werden. Weiters stellt die APA allen interessierten Medien

Technologie und Modell als kooperative Infrastruktur zur Verfügung.









Eine zentrale Herausforderung in der Fertigstellung des Modells war die

Verfügbarkeit ausreichender GPU-Ressourcen für eine ausreichende Anzahl an

Trainingsdurchläufen. AI:AT lieferte dabei Unterstützung durch einen

professionell organisierten Zugang zur Infrastruktur des European High

Performance Computing Joint Undertaking, kurz EuroHPC. AustroBERT ist damit ein

weiteres Praxisbeispiel dafür, wie die europäische "AI Factories Initiative"

Hochleistungsrechner für konkrete Anwendungen nutzbar macht.



Starkes Signal für Daten und Modellsouveränität



Innovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke betont: "Mit der AI Factory

Austria haben wir die Voraussetzungen geschaffen, damit Österreichische

Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch Medienhäuser Zugang zu

europäischen Spitzeninfrastrukturen haben und diese nutzen können. Das Projekt

AustroBERT ist dafür ein herausragendes Beispiel und zeigt vor, wie

Qualitätsjournalismus von Künstlicher Intelligenz profitieren kann."



Strategische Relevanz für die APA



Für die APA ist die Zusammenarbeit mit der AI Factory Austria von strategischer

Bedeutung. Als nationale Nachrichtenagentur verfügt sie über einen umfassenden

Datenbestand aus unabhängiger, faktenbasierter Berichterstattung. Mit AustroBERT

entsteht daraus ein rechtssicheres und ethisch verantwortungsvoll entwickeltes Seite 1 von 2 Seite 2 ►





EuroHPC-Zugang als entscheidender BausteinEine zentrale Herausforderung in der Fertigstellung des Modells war dieVerfügbarkeit ausreichender GPU-Ressourcen für eine ausreichende Anzahl anTrainingsdurchläufen. AI:AT lieferte dabei Unterstützung durch einenprofessionell organisierten Zugang zur Infrastruktur des European HighPerformance Computing Joint Undertaking, kurz EuroHPC. AustroBERT ist damit einweiteres Praxisbeispiel dafür, wie die europäische "AI Factories Initiative"Hochleistungsrechner für konkrete Anwendungen nutzbar macht.Starkes Signal für Daten und ModellsouveränitätInnovations- und Infrastrukturminister Peter Hanke betont: "Mit der AI FactoryAustria haben wir die Voraussetzungen geschaffen, damit ÖsterreichischeUnternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch Medienhäuser Zugang zueuropäischen Spitzeninfrastrukturen haben und diese nutzen können. Das ProjektAustroBERT ist dafür ein herausragendes Beispiel und zeigt vor, wieQualitätsjournalismus von Künstlicher Intelligenz profitieren kann."Strategische Relevanz für die APAFür die APA ist die Zusammenarbeit mit der AI Factory Austria von strategischerBedeutung. Als nationale Nachrichtenagentur verfügt sie über einen umfassendenDatenbestand aus unabhängiger, faktenbasierter Berichterstattung. Mit AustroBERTentsteht daraus ein rechtssicheres und ethisch verantwortungsvoll entwickeltes