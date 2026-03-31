DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 63 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bekleidungskonzern habe zuletzt starke Zahlen vorgelegt, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Intensität bei den Kapitalausgaben der Spanier nehme zu./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 49,54EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 63
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