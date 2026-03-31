DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Inditex auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 63 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bekleidungskonzern habe zuletzt starke Zahlen vorgelegt, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Intensität bei den Kapitalausgaben der Spanier nehme zu./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 49,54EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +21,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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