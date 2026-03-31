DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft K+S auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 10,00 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Düngemittelproduzenten im Rahmen der Konsensprognosen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 16,55EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10,20

Kursziel alt: 10,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

