Gehäusehersteller Electrovac will an die Börse

SALZWEG (dpa-AFX) - Der Mittelständler Electrovac strebt an die Börse. Bei dem geplanten Börsengang werde ein Nettoerlös aus neu ausgegebenen Aktien in Höhe von rund 30 Millionen Euro angestrebt, teilte das Unternehmen am Dienstag im niederbayerischen Salzweg mit. Der geplante Börsengang werde sowohl neue als auch bestehende Aktien umfassen. Electrovac will sie in Deutschland öffentlich sowie international bei Privatinvestoren platzieren. Drei langjährige Hauptinvestoren sollen auch nach dem Sprung aufs Parkett die Mehrheit halten. Die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt soll voraussichtlich im zweiten Quartal erfolgen.

Mit dem durch den Börsengang zufließenden Geld wollen die Bayern unter anderem den bestehenden Standort in Thailand aus- und eine lokale Produktion in China aufbauen. Im Fokus steht dabei die steigende Nachfrage aus den Bereichen Sicherheit und Verteidigung.