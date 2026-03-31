RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für zwei bis drei Prozent des Umsatzes von Carl Zeiss Meditec./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EDT
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Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 24,28EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
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