DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Vergleich zum Vorjahresquartal um neun Prozent gesunken sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem Ausblick am Dienstag. Gründe seien geringere Volumina des Chemiekonzerns sowie widrige Währungseffekte./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 49,52EUR auf Tradegate (31. März 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

