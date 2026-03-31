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    Firma fordert Preiserhöhungen

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    Was steckt hinter Eli Lillys möglichen Investitionspause?

    Eli Lilly fordert von Großbritannien Preiserhöhungen und das Ende des Rabattprogramms, andernfalls werden Investitionen in Forschung und Produktion gestoppt.

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    Firma fordert Preiserhöhungen - Was steckt hinter Eli Lillys möglichen Investitionspause?
    Foto: Sascha Lotz/dpa

    Eli Lilly fordert von Großbritannien, regelmäßigen Preiserhöhungen für Medikamente im staatlichen Gesundheitsdienst zuzustimmen und ein milliardenschweres Rabattprogramm schrittweise abzuschaffen. Andernfalls werde der US-amerikanische Arzneimittelhersteller seine Investitionen in Großbritannien nicht wieder aufnehmen, berichtete die Financial Times.

    Eli Lilly befindet sich in Gesprächen mit britischen Ministern darüber, dass Großbritannien mehr für seine Medikamente bezahlen soll, sagte Patrik Jonsson, Präsident des internationalen Geschäfts des Unternehmens, gegenüber der Financial Times. Laut dem Bericht steht Großbritannien unter dem Druck der USA, Preiserhöhungen für Medikamente zuzulassen. Patrik Jonsson wurde wie folgt zitiert: "Was wir sehen müssten, wäre, dass diese Ziele tatsächlich in einen klar definierten Aktionsplan mit Maßnahmen und Zeitvorgaben umgesetzt werden."

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    Eli Lilly fordert, dass Großbritannien regelmäßigen Preiserhöhungen für Medikamente im staatlichen Gesundheitsdienst (NHS) zustimmen muss. Außerdem fordert die Firma, dass Großbritannien ein milliardenschweres Rabattprogramm schrittweise abschaffen muss, wenn Eli Lilly seine Investitionen in Großbritannien wieder aufnehmen will. 

    Nur dann wäre das Unternehmen bereit, seine Investitionen in Forschung, Produktion und andere Aktivitäten im Vereinigten Königreich wieder aufzunehmen. Lilly hat – wie andere große Pharmakonzerne – in den vergangenen Monaten geplante Investitionen in Großbritannien pausiert oder auf Eis gelegt, weil das Preisumfeld im NHS als zunehmend unattraktiv gilt.

    Ein zentraler Streitpunkt ist ein milliardenschwerer Rückzahlungsmechanismus (Rabatt‑/Rebatesystem), bei dem Pharmafirmen Einnahmen an den NHS zurückzahlen müssen, wenn die Nutzung bestimmter Medikamente über vereinbarte Mengen hinausgeht. Eli Lilly will, dass diese Belastung weiter reduziert oder langfristig beendet wird. Außerdem argumentiert das Unternehmen, dass britische Arzneimittelpreise im internationalen Vergleich seit Jahren zu niedrig seien, was Investitionen und schnelle Markteinführungen innovativer Therapien weniger attraktiv mache.

    Der Druck auf Großbritannien hat sich verschärft, weil die USA im Rahmen eines bilateralen Abkommens bereits Einfluss genommen haben: Im Rahmen eines UK‑US‑Deals wurden die Grenzwerte für die Kosten‑Nutzen‑Bewertung von NHS‑Medikamenten zuletzt erhöht, damit teurere Wirkstoffe eher erstattet werden. Trotzdem will Eli Lilly, dass diese Zusagen jetzt in klare politische Maßnahmen mit festen Zeitplänen umgesetzt werden.

    Die Aktie ist am Dienstag (12:30 Uhr, MESZ) 1,14 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 782,50 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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