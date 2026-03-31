WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kapitalerhöhung des Nutzfahrzeugzulieferers sei zum richtigen Zeitpunkt erfolgt und habe die Bilanz gestärkt, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen steuere mit defensiven Qualitäten durch die aktuellen politischen Unwägbarkeiten./mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 49,95EUR auf Tradegate (31. März 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.