BLUETTI präsentiert ES125 C&I Energiespeichersystem und Home ESS auf der RENEO 2026

BUDAPEST, Ungarn, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, ein weltweit führender Anbieter von sauberen Energiespeicherlösungen, präsentierte auf der RENEO 2026, der führenden Messe für erneuerbare Energien in Mitteleuropa, sein Energiespeichersystem ES125 für Gewerbe und Industrie (C&I) sowie seine ESS-Komplettlösungen für Privathaushalte. Mit hochwertiger Verarbeitung, fundierter Fachberatung und umfassendem Vor-Ort-Service bietet BLUETTI integrierte Energielösungen für Unternehmen, Industrie und Haushalte aus einer Hand und leistet damit einen wichtigen Beitrag, die Energiewende in der Region zu beschleunigen.

Angesichts der Instabilität der Stromnetze und der schwankenden Strompreise, die den Industriesektor in Mitteleuropa weiterhin vor Herausforderungen stellen, präsentiert BLUETTI das ES125, um Unternehmen einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten und gleichzeitig die Energiekosten zu senken.

Das ES125 zeichnet sich durch ein All-in-One-Design aus, das Batterie, PCS, STS, BMS und EMS in einem einzigen Gehäuse integriert und so eine schnelle und effiziente Inbetriebnahme ermöglicht. Jede Einheit bietet eine Leistung von 125 kW und eine Kapazität von 257 kWh, die auf bis zu 2.057 kWh skaliert werden kann, um anspruchsvolle Anwendungen wie Fertigungsanlagen, Baustellen und Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen.

Das auf Langlebigkeit ausgelegte System verfügt über eine fortschrittliche Flüssigkeitskühlung, langlebige LiFePO4-Batteriezellen und ein IP54-geschütztes Elektrofach zum Schutz vor Staub und Wasser. Die KI-gestützte Gebäudeleittechnik und das EMS ermöglichen eine intelligente Energieoptimierung, einschließlich Peak-Shaving-Strategien, die die Stromkosten um 20 bis 50 % senken können. Darüber hinaus ermöglicht die Kompatibilität mit virtuellen Kraftwerken (VPP) den Unternehmen die Erschließung von zusätzliche Einnahmequellen durch Energiehandelsprogramme.

EP2000: Eine skalierbare All-in-One-Energiespeicherlösung für moderne Haushalte

Im Einklang mit den laufenden nationalen Energieinitiativen Ungarns präsentierte BLUETTI das VDE-geprüfte dreiphasige ESS EP2000 für Einfamilienhäuser, das für Hausbesitzer entwickelt wurde, die nach mehr Energieautonomie und geringeren Stromkosten streben.

Das EP2000-System ist für Einfamilienhäuser, Villen, Bauernhöfe und netzunabhängige Häuser konzipiert. Das modulare All-in-One-Design integriert Hybrid-Wechselrichter, Batterie und EMS in einer einzigen Lösung, so dass nur noch Aufdach-Solarmodule zur Vervollständigung des Systems benötigt werden.

Ein einzelnes Gerät liefert 20 kW Leistung zur Versorgung des gesamten Haushalts und unterstützt 2-7 B700-Batteriepakete (je 7,37 kWh), die eine flexible Kapazität von 14,7-51,6 kWh bieten. Bis zu drei Systeme können parallel geschaltet werden, was eine Skalierung auf 60 kW / 154,8 kWh ermöglicht. Mit einem branchenführenden Wechselrichterwirkungsgrad von 98 % können im Vergleich zu herkömmlichen Niederspannungslösungen jährlich über 584 kWh eingespart werden.

Mit einer Solarleistung von bis zu 30 kW pro Einheit (erweiterbar auf 90 kW) kann der EP2000 die Dachfläche vollständig zur Stromerzeugung nutzen und überschüssigen Strom für die ganze Familie in der Nacht speichern, um den Eigenverbrauch zu maximieren. Eine dedizierte mobile App macht die Systemverwaltung, Überwachung und OTA-Updates einfach und bequem.

Informationen zu BLUETTI

Das 2013 gegründete Unternehmen BLUETTI ist ein führender Technologieanbieter für saubere Energielösungen und bietet fortschrittliche Energiespeichersysteme für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen an. BLUETTI hat sich der Innovation und Nachhaltigkeit verschrieben und genießt das Vertrauen von über 3,5 Millionen Nutzern in mehr als 120 Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bluetti-ess.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945721/BLUETTI.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bluetti-prasentiert-es125-ci-energiespeichersystem-und-home-ess-auf-der-reneo-2026-302729807.html