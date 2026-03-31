Südzucker-Aktie auf Rekordkurs – Wie der Iran-Krieg den Kurs beflügelt

Ein wesentlicher Faktor sind die steigenden Zuckerpreise. Der Iran-Krieg hat die globalen Märkte in Aufruhr versetzt, und Rohstoffpreise wie Zucker und Öl sind gestiegen. Zuckerpreise an der Londoner Börse haben sich seit Februar um mehr als 20 Prozent erholt, und der Mai-Kontrakt hat die Marke von 16 US-Dollar überschritten.

Die Südzucker-Aktie hat die stärkste Rallye seit Jahren hingelegt. Allein am Montag legte der Kurs um mehr als 15 Prozent zu, und auch am Dienstag ging es weiter nach oben – mit einem weiteren Plus von über 11 Prozent. Der Kurs kletterte über die 13-Euro-Marke und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2024. Was treibt den Kurs der größten europäischen Zuckerproduzenten so stark nach oben?

Der Anstieg ist eng verknüpft mit der Entwicklung der Ölpreise: Höhere Ölpreise machen Bio-Ethanol rentabler, und Zucker ist ein zentraler Rohstoff in der Ethanolproduktion. Da Südzucker über seine Tochtergesellschaft Cropenergies direkt von der steigenden Nachfrage nach Ethanol profitiert, zeigt sich die Aktie in bester Verfassung.

Auch die Analysten reagieren auf die veränderten Marktbedingungen. Barclays hat seine Einschätzung der Südzucker-Aktie von Neutral auf Overweight angehoben und das Kursziel für die Aktie auf 15 Euro angehoben. Analyst Alex Sloane verweist dabei nicht nur auf die steigenden Zucker- und Ethanolpreise, sondern auch auf die positive Entwicklung der Tochtergesellschaft Beneo, die funktionelle Inhaltsstoffe für die Lebensmittelindustrie produziert. Sloane erwartet, dass dieses Geschäft ab 2027 deutlich an Bedeutung gewinnen wird.

Südzucker ist mit einem Jahresausstoß von rund 3,7 Millionen Tonnen der mit Abstand größte Zuckerproduzent Europas. Das Unternehmen ist zudem in den Segmenten Spezialprodukte, Obst und Stärke tätig.

Dass dennoch ein hartes Jahr hinter der Gesellschaft liegt, zeigt das Geschäftsjahr 2025: Das EBITDA brach von 1,3 auf unter 600 Millionen Euro ein, der Konzern schrieb unter dem Strich rote Zahlen. Im Branchenvergleich liegt Südzucker deutlich hinter Wettbewerbern wie Associated British Foods oder Viscofan – die Peer Group erzielte zuletzt EBITDA-Margen von knapp 14 Prozent gegenüber gut sechs Prozent bei den Frankenthaler. An der Börse spiegelt sich der Druck wider: Die Aktie notiert mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,8 deutlich unter dem Buchwert.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,16 % und einem Kurs von 13,25EUR auf Tradegate (31. März 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.





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