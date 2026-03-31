Nagarro - Aktie schießt in die Höhe +5,89 % - 31.03.2026

Die Nagarro Aktie notiert aktuell bei 47,62€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,89 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,65 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nagarro Aktie. Nach einem Plus von +2,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 47,62€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Der Kurs der Nagarro Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -40,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um -5,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nagarro um -40,81 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,14 % 1 Monat -18,78 % 3 Monate -40,81 % 1 Jahr -39,89 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 658,22 Mio.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.