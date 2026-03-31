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    AKTIEN IM FOKUS

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    IT-Dienstleister auf Erholungskurs - Nagarro haben Nase vorn

    Für Sie zusammengefasst
    • IT-Dienstleister Aktien setzen Erholung fort
    • Nagarro vorne mit 5,1 Prozent gefolgt von Bechtle
    • Hoffnung trotz Chipknappheit und Analystenoptimismus
    AKTIEN IM FOKUS - IT-Dienstleister auf Erholungskurs - Nagarro haben Nase vorn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von IT-Dienstleistern setzen ihre Erholungsbewegungen am Dienstag fort. Am deutlichsten zeigte sich dies bei Nagarro mit einem Anstieg von zuletzt 5,1 Prozent, gefolgt von Bechtle mit 4,2 Prozent und Cancom mit 0,8 Prozent. Das Umfeld für Aktien war allgemein freundlich.

    Anleger schöpfen im IT-Bereich Hoffnung trotz der konjunkturell schwierigen Rahmenbedingungen, auf die seit Februar vor allem Bechtle mit ernüchternden Zielen hingewiesen hatte. Neben Bechtle hatte auch Cancom auf den sprunghaften Anstieg der Speicherchip-Preise und verlängerte Lieferzeiten hingewiesen. Der Bechtle-Kurs hatte im März das niedrigste Niveau seit 2019 erreicht und jener von Cancom ein Tief seit 2016. Nagarro hatten sich sogar ihrem Rekordtief angenähert.

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    Alle drei Aktien hatten sich in den vergangenen Tagen schon erholt, wobei dies Cancom besonders deutlich gelungen war. Die Titel des SDax -Titels haben seit ihrem März-Tief etwa 20 Prozent zugelegt, gefolgt von Bechtle aus dem MDax mit 17,5 Prozent. Nagarro hinkte in den vergangenen Tagen mit etwa zehn Prozent Plus etwas hinterher.

    Cancom hatte Ende März signalisiert, dass das Unternehmen trotz Lieferengpässen wieder Wachstum erwartet. Vereinzelt wurden auch Analysten optimistischer. So hatte die Berenberg Bank den Bechtle-Aktien vor einer Woche eine Kaufempfehlung ausgesprochen in der Erwartung, dass das Geschäft besser laufe als es der Ausblick vermuten lasse. Der Analyst Andreas Wolf hatte Bechtles Ziele als konservativ eingeschätzt angesichts rekordhoher Auftragsbestände. Der Experte betonte, dass er in der Chip-Knappheit auch eher eine Chance sieht./tih/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,15 % und einem Kurs von 29,08 auf Tradegate (31. März 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +7,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd..

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +16,52 %/+78,20 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang (von ~44 auf ~25–30, 30–44%), Bewertungen (5‑Jahres‑/Corona‑Tief, Vergleiche zu tiefen Zielpreisen), fundamentale Schwäche (Umsatz/Gewinn rückläufig, stabile Dividende 0,70 € bei höherer Ausschüttungsquote) sowie Tradingaktivitäten (Einstiege unter 25, Verkäufe mit Verlust, kurzfristige Trades) und Unsicherheit durch Prognose/IFRS‑Themen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bechtle eingestellt.

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    dpa-AFX
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