Herbie Hancock Institute of Jazz kündigt in Zusammenarbeit mit der Fondation Louis Vuitton den internationalen Jazz-Gesangswettbewerb 2026 in Paris an

WASHINGTON und PARIS, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Das Herbie Hancock Institute of Jazz gab heute bekannt, dass sein renommierter internationaler Jazz-Wettbewerb im Jahr 2026 im Zeichen des Jazz-Gesangs stehen wird und zum ersten Mal in seiner Geschichte außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden wird - in Paris, Frankreich, in Partnerschaft mit der Fondation Louis Vuitton.

Der Internationale Jazz-Wettbewerb des Instituts ist weithin als der renommierteste Jazz-Wettbewerb der Welt anerkannt und spielt seit fast vier Jahrzehnten eine entscheidende Rolle bei der Auswahl und Förderung der nächsten Generation von Jazz-Künstlern. Bei der Ausgabe 2026 werden außergewöhnliche junge Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt zusammenkommen, um sich auf einer internationalen Bühne zu messen. Der Wettbewerb, der sich an Musiker bis 30 Jahre richtet, vergibt Stipendien und Preise im Wert von über 100.000 Dollar, darunter einen mit 50.000 Dollar dotierten Preis für den ersten Platz, der von der Fondation Louis Vuitton gestiftet wird, sowie 25.000 Dollar für den zweiten und 10.000 Dollar für den dritten Platz.

Das Wettbewerbswochenende, das im Auditorium der Fondation stattfindet, umfasst die mit Spannung erwartete Halbfinalrunde am Samstag, den 10. Oktober, gefolgt vom Wettbewerbsfinale und einem spektakulären All-Star-Galakonzert am Abend des Sonntags, den 11. Oktober. Die hochkarätige Jury wird von der gefeierten Jazzsängerin und Treuhänderin des Herbie Hancock Institute of Jazz, Dee Dee Bridgewater, angeführt, die von einer hochkarätigen Jury aus international gefeierten Künstlern unterstützt wird.

Zu den früheren Preisträgern des Gesangswettbewerbs, die sich zu führenden Stimmen des Jazz entwickelt haben, gehören Jazzmeia Horn, Jane Monheit, Cécile McLorin Salvant, Gretchen Parlato und Veronica Swift - Künstlerinnen, die heute die globale Jazzlandschaft definieren und prägen.

Herbie Hancock, Vorsitzender des Herbie Hancock Institute of Jazz, sagte dazu

"Die Ausgabe 2026 des Wettbewerbs wird sich auf Jazzgesang konzentrieren. Die menschliche Stimme ist das allererste Instrument. Ein Sänger kann eine Geschichte auf eine Weise erzählen, die den Zuhörer direkt anspricht. Musik ermöglicht es uns, Gefühle, Ideen und Erfahrungen zu vermitteln, die über Worte hinausgehen. Ein großartiger Sänger bringt diese Welten - Sprache und Musik - auf eine Weise zusammen, die sich zutiefst menschlich anfühlt."