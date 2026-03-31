RBC stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Was er bisher zu einer möglichen Trennung vom Lebensmittelgeschäft gehört habe, beeindrucke ihn nicht übermäßig, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er bezog sich hierbei auf bestätigte Gespräche des Konsumgüterkonzerns mit dem US-Gewürzhersteller McCormick über ein Gemeinschaftsunternehmen zur Zusammenlegung entsprechender Aktivitäten. An diesem würde Unilever 65 Prozent halten, was man kaum als einen Ausstieg aus dem Bereich bezeichnen könne, monierte der Experte./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 52,77EUR auf Tradegate (31. März 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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